İsveç Rallisi'nin WRC takvimindeki yerini Arctic Lapland aldı

2021 İsviçre Rallisi, koronavirüsle ilgili mevcut durumdan ötürü iptal edilmişti ve bu rallinin yerini hava sıcaklığının -30 dereceye kadar düştüğü Arctic Lapland Rallisi aldı. Ralli, 26-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu açıklamayla beraber WRC, bu sezon iki kez Finlandiya'ya gitmiş olacak. Bunlardan ikincisi, Finlandiya Rallisi için olacak ve o ralli 29 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

WRC Organizasyonu Genel Müdürü Jona Siebel,” Aralık ayında İsveç Rallisi'nin yapılmayacağını açıkladığımızdan bu yana, bu ralliyi gerçekleştirmek için AKK Sports, Rovaniemi şehri ve ilgili kişilerle çalışıyorduk."

"Zamana karşı verilen zor bir mücadeleydi ve tüm taraflara teşekkür ederim. Ralli'nin başlangıcına sadece 44 gün kalmış olmasına rağmen, yaz aylarındaki geleneksel Finlandiya Rallisi ile aynı yüksek standartlara ulaşmasını sağlamak için gereken her şeyin yapılacağına eminim." dedi.

Etkinlik öncesinde Cuma sabahı geleneksel bir shakedown etabı gerçekleştirilecek ve ardından o akşamın ilerleyen saatlerinde açılış özel etapları yapılacak.

Ralli toplamda 260 km mesafeye sahip olacak ve cumartesi günü altı etap gerçekleştirilecek. Güç etabı da her zamanki gibi pazar günü olacak.

FIA Ralli Direktörü Yves Matton, rallinin sıkı COVID-19 prosedürleri altında yapılacağını doğruladı ancak taraftarların seyredip seyretmeyeceği konusunda herhangi bir karar alınmadığını belirtti.