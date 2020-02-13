İsveç Rallisi’nin ilk etabı iptal edildi

Rallinin 1.9km’lik açılış etabının, perşembe günü yerel saatle 20:00’de başlaması planlanıyordu.

Ancak İsveç Rallisi şefleri, FIA, WRC organizatörü ve WRC takımları temsilcileri arasında yapılan toplantıdan sonra bu etabın, shakedown’ın ikinci bölümü olarak yapılmasına karar verildi.

İsveç Rallisi organizatörlerinin yaptığı açıklamada, “Karlstad etabında ralli taraftarlarına en iyi eğlenceyi sunmaya devam etmek için etap, rekabetçi bir etap olarak değil, shakedown’ın ikinci bölümü olarak koşulacak.”

“Tüm ralli araçlarının Karlstad etabında bir zaman kaydetmesi gerekecek ve bu, WRC yayıncıları tarafından canlı olarak yayınlanacak.” ifadeleri kullanıldı.

İsveç Rallisi CEO’su Glenn Olsson ise, “Bu, zorlu lastik durumunun üstesinden gelmenin en iyi yoluydu, bundan dolayı her zamanki gibi Karlstad’da her zamanki gibi iyi bir aksiyon görecek olmamızdan memnunum.” dedi.

Karlstad’da planlanan tanıtım aktiviteleri ise etabın iptalinden etkilenmeyecek ve seremonik start yerel saatle 19:00’da başlayacak.

İsveç Rallisi, etaplardaki kar kütlesinin azlığı nedeniyle kısaltılmıştı.