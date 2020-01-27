İsveç Rallisi’nde Loeb’ün yerini Breen alacak

Breen ve yardımcı pilotu Paul Nagle, son şampiyon Ott Tanak ve Monte Carlo Rallisi’nin galibi Thierry Neuville ile birlikte İsveç Rallisi’nde Hyundai adına mücadele edecek.

2019’da Koreli üretici ile çıktığı iki rallide sağlam bir performans göstermesine rağmen takımın 2020 planlarında yer almayan Breen’e ve Andreas Mikkelsen’e sezon içerisinde şans verilme ihtimali vardı.

Şimdi İrlandalı sürücü, sezonun ikinci ayağı olan İsveç Rallisi’nde, Loeb ve Dani Sordo tarafından paylaşılması planlanan üçüncü araçta mücadele edecek.

Breen’in şu ana kadar WRC’deki en iyi sonucu, 2018 İsveç Rallisi’ndeki ikinciliğiydi.

Hyundai takım patronu Andrea Adamo, “Craig Breen’i, Thierry ve Ott’un yanında İsveç Rallisi kadromuza, mümkün olan en rekabetçi paketi sunmak amacıyla ekledik.”

“Craig’i, 2018 İsveç’teki performansına ve geçen sezon i20 Coupe WRC aracımızda gösterdiği potansiyel sebebiyle seçtik.” ifadelerini kullandı.

Loeb ile Sordo’nun planları hakkında resmi bir açıklama yapılmasa da, Breen’in gelişi ile planlarda bir değişikliğin olduğu anlaşıldı.

Dokuz kez dünya şampiyonu Loeb, Monte Carlo’da Neuville’in beş dakika gerisinde altıncı olabilmişti.