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İsveç Rallisi’nde Loeb’ün yerini Breen alacak

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İsveç Rallisi’nde Loeb’ün yerini Breen alacak
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
27 Oca 2020 14:15

Hyundai WRC takımı, İsveç Rallisi’nde Sebastien Loeb’ün yerini Craig Breen’in alacağını açıkladı.

Breen ve yardımcı pilotu Paul Nagle, son şampiyon Ott Tanak ve Monte Carlo Rallisi’nin galibi Thierry Neuville ile birlikte İsveç Rallisi’nde Hyundai adına mücadele edecek.

2019’da Koreli üretici ile çıktığı iki rallide sağlam bir performans göstermesine rağmen takımın 2020 planlarında yer almayan Breen’e ve Andreas Mikkelsen’e sezon içerisinde şans verilme ihtimali vardı.

Şimdi İrlandalı sürücü, sezonun ikinci ayağı olan İsveç Rallisi’nde, Loeb ve Dani Sordo tarafından paylaşılması planlanan üçüncü araçta mücadele edecek.

Breen’in şu ana kadar WRC’deki en iyi sonucu, 2018 İsveç Rallisi’ndeki ikinciliğiydi.

Hyundai takım patronu Andrea Adamo, “Craig Breen’i, Thierry ve Ott’un yanında İsveç Rallisi kadromuza, mümkün olan en rekabetçi paketi sunmak amacıyla ekledik.”

“Craig’i, 2018 İsveç’teki performansına ve geçen sezon i20 Coupe WRC aracımızda gösterdiği potansiyel sebebiyle seçtik.” ifadelerini kullandı.

Loeb ile Sordo’nun planları hakkında resmi bir açıklama yapılmasa da, Breen’in gelişi ile planlarda bir değişikliğin olduğu anlaşıldı.

Dokuz kez dünya şampiyonu Loeb, Monte Carlo’da Neuville’in beş dakika gerisinde altıncı olabilmişti.

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik İsveç Rallisi
Pilotlar Craig Breen , Sébastien Loeb
Takımlar Hyundai Motorsport
Editör Valentin Khorounzhiy

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