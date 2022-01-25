İsveç Rallisi'nde dördüncü M-Sport Ford'u Bertelli sürecek

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İsveç Rallisi organizatörleri, 24-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan rallinin katılımcı listesini açıkladılar. Toplamda 11 Rally1 aracının yer aldığı katılımcı listesinde, bir kez daha dört Puma yer alıyor.

M-Sport, sürpriz şekilde Monte Carlo Rallisi'ne dört araçla katılma kararı almış ve bu aracı sürmesi için dokuz kez dünya şampiyonu Sebastien Loeb ile anlaşmıştı. Fransız sürücü, aracı Isabelle Galmiche ile paylaştı.

İngiliz ekip, bu yıl Loeb ve Galmiche'nin daha fazla ralliye katılmasını planlıyor fakat taraflar henüz yeni anlaşma imzalamadılar.

Uzun süredir M-Sport ile çalışan Lorenzo Bertelli, yaptığı anlaşma kapsamında İsveç Rallisi'nde dördüncü Puma'yı sürecek ve Rally1 hibrit aracının tadına ilk kez bakacak.

33 yaşında sürücü, geçen yıl iki WRC etkinliğinde takımla mücadele etmişti. O ralliler Arctic Finlandiya Rallisi ve Safari Rallisi'ydi.

Sébastien Loeb, Isabelle Galmiche, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

Bertelli dışında ralli hafta sonunda takımı tam zamanlı M-Sport sürücüleri Gus Greensmith, Craig Breen ve Adrien Fourmaux temsil edecek.

Öte yandan diğer takımlarda da katılımcılar belli oldu. Toyota'da Sebastien Ogier'in yerini, daha önce açıklandığı üzere Esapekka Lappi alacak.

Hyundai'de ise üçüncü aracı bir kez daha Oliver Solberg sürecek. Böylelikle Monte Carlo'ya göre sadece iki değişiklik olacak.

İsveç Rallisi Katılımcı Listesi (Rally1):

#33 Elfyn Evans/Scott Martin - Toyota Gazoo Racing - Toyota GR Yaris Rally1

#69 Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen - Toyota Gazoo Racing - Toyota GR Yaris Rally1

#4 Esapekka Lappi/Janne Ferm - Toyota Gazoo Racing - Toyota GR Yaris Rally1

#18 Takamoto Katsuta/Aaron Johnston -Toyota Gazoo Racing - Toyota GR Yaris Rally1

#11 Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe - Hyundai Motorsport - Hyundai i20 N Rally1

#8 Ott Tanak/Martin Jarveoja - Hyundai Motorsport - Hyundai i20 N Rally1

#2 Oliver Solberg/Elliott Edmondson - Hyundai Motorsport - Hyundai i20 N Rally1

#42 Craig Breen/Paul Nagle - M-Sport Ford - Ford Puma Rally1

#44 Gus Greensmith/Jonas Andersson - M-Sport Ford - Ford Puma Rally1

#16 Adrien Fourmaux/Alexandre Coria - M-Sport Ford - Ford Puma Rally1

#37 Lorenzo Bertelli/Simone Scattolin - M-Sport Ford - Ford Puma Rally1