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İsveç Rallisi: Zaman cezası alan Evans, kaza yaptı

Elfyn Evans, cumartesi öğleden sonra gerçekleştirilen etabın çılgın son anları nedeniyle 10 saniye zaman cezası aldıktan kısa bir süre sonra kaza yaptı.

İsveç Rallisi: Zaman cezası alan Evans, kaza yaptı
Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Toyota sürücüsü, pazar sabahı gerçekleştirilen kısa etapta, bir kar birikintisine çarptı. Çarpma GR Yaris'i savururken, kısa bir süre sonra tekrar yola döndüler. Ancak aracın ön kısmındaki hasar çok büyüktü ve ralliden çekilmek zorunda kaldı.

Evans, bu olay öncesinde ikinci sırada yer alıyordu ve dün akşam Umea şehir merkezinde gerçekleştirilen seyirci etabının çılgın son anları nedeniyle 10 saniyelik bir zaman cezası almıştı.

Evans, cumartesi akşamı yapılan son etabın son virajını yanlış değerlendirdi ve sol taraftaki kar birikintisine çarptı.

Yumuşak kar birikintisinin üstüne çıkan Evans, yolun sol tarafına geçti. Britanyalı sürücünün o anlarda gaza basmayı seçtiği ve etaba girmeden sol taraftan devam ettiği görüldü.

Şans eseri, tam bu hatayı yaparken ölçüm noktasını geçmişti, bu yüzden herhangi bir zarar görmedi. Olay hakemlerin dikkatinden kaçmadı. Bunun üzerine Evans, yardımcı pilot Scott Martin ve Toyota sportif direktörü Kaj Lindstrom, cumartesi günü görüşmeye çağrıldı.

Martin aracı kar birikintisinden geri çıkarmanın mümkün olmadığını ve sol tarafı seçmek zorunda kaldıklarını söylese de, hakemleri bunu yaparak avantaj elde ettiklerine karar verdiler. Evans hataya rağmen etabı sadece 2.6 saniye geride ikinci tamamlamıştı.

Evans'ın ralliye veda etmesiyle beraber Rovanpera, bitime üç etap kala 23.9 saniye farkla ilk sırada yer alıyor. Neuville ikinci sıraya çıkarken, Lappi 28.8 saniye geride üçüncü sırada.

Elfyn Evans, Toyota Gazoo Racing WRT

Elfyn Evans, Toyota Gazoo Racing WRT

Photo by: Toyota Racing

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