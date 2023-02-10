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İsveç Rallisi: Takla atan Katsuta, ralliye veda etti

Toyota'dan Takamoto Katsuta, Cuma günü 5. etapta yaptığı kazanın ardından ralliden çekilmek zorunda kaldı.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
İsveç Rallisi: Takla atan Katsuta, ralliye veda etti
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Bu hafta sonu fabrika sürücüsü olarak ilk rallisine katılan Japon sürücü, 4. etabı kazanmasının ardından genel klasmanda beşinciydi.

Ancak öğleden sonraki ilk etapta Katsuta, sol virajın çıkışında bir kar birikintisine çarptı. Sonrasında GR Yaris'i takla attı.

Araç darbelerden ötürü ağır hasar aldı; Ön kısımdaki hasara ek olarak arkada da büyük hasar vardı. Katsuta ve yardımcı pilot Aaron Johnston etap sonuna ulaşmayı başardı ancak bu süreçte 53.4 saniye kaybettiler.

İkili 6. etaba ulaştı ve etaba başlatmayı başardı. Fakat radyatördeki hasar Katsuta'yı durmak zorunda bıraktı. 

Katsuta radyatörü onarmak için biraz su bulmaya çalıştı ancak çabaları sonuçsuz kaldı ve günü erken sona erdi.

 

Toyota WRC patronu Jari-Matti Latvala, "Gerçekten iyi başladı ve hızından ve performansından çok memnunduk."

"Bir sol viraj vardı ve Thierry Neuville de neredeyse burada kaza yapıyordu. Taka buraya biraz fazla hızlı geldi."

"Kar birikintisine çıktı ve maalesef ön tarafta bir şeye çarptı. Sonrasında takla attı."

"Oldukça fazla hasar vardı, radyatör sızdırıyordu. Onarmaya çalıştı ve iyi bir iş çıkardı ancak ne yazık ki soğutma sistemi çok fazla darbe aldı ve durmak zorunda kaldı."

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