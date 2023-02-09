İsveç Rallisi: Shakedown'ın lideri Rovanpera
İsveç Rallisi öncesi gerçekleştirilen shakedown etabını Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera lider tamamladı.
Dünya Ralli Şampiyonası, bu hafta sonu gerçekleştirilecek İsveç Rallisi ile kaldığı yerden devam edecek. Sezonun ikinci rallisi öncesi Shakedown gerçekleştirildi ve ilk geçişlerde en iyi zaman 2:57.1'lik derecesiyle Esapekka Lappi'den geldi.
İkinci geçişlerde Lappi 2:51.3 ile yine zirvede yer aldı. Fakat üçüncü denemede Kalle Rovanpera 2:50.9 yaptı ve bu etabı lider tamamlayan isim oldu.
Lappi 2:51 yapmasına rağmen 0.1 saniye geride ikinci oldu. Bu hafta sonu Sebastien Ogier'nin yerini alan Takamoto Katsuta 2:51.2 ile üçüncü sırada yer alırken, Elfyn Evans son denemesindeki 2:51.8'lik derecesiyle dördüncü oldu.
Craig Breen 2:52.2 ile beşinci, Thierry Neuville ise 2:54 ile altıncı oldu.
RC1 sınıfındaki diğer isimler Ott Tanak ve Pierre Louis Loubet 2:54 ve 2:54.4 ile ilk sekizi tamamladı.
RC2 klasmanda en iyi zaman 2:01.4 ile Oliver Solberg'den geldi.
Öte yandan Neuville, hasta olduğu için gün boyunca epey zorluk yaşadı. Belçikalı sürücü kendisini çok iyi hissetmiyor ve bunun rallide kendisini nasıl etkileyeceği merak konusu.
Shakedown sonuçları:
|Poz.
|Sürücü/Yardımcı
|Araç
|Derece
|Deneme
|Klasman
|1
|Rovanpera/Halttunen
|Toyota GR Yaris Rally1
|2'50”9
|3
|WRC
|2
|Lappi/Ferm
|Hyundai i20 N Rally1
|2'51”0
|3
|WRC
|3
|Katsuta/Johnston
|Toyota GR Yaris Rally1
|2'51”2
|3
|WRC
|4
|Evans/Martin
|Toyota GR Yaris Rally1
|2'51”8
|4
|WRC
|5
|Breen/Fulton
|Hyundai i20 N Rally1
|2'52”2
|3
|WRC
|6
|Neuville/Wydaeghe
|Hyundai i20 N Rally1
|2'54”0
|3
|WRC
|7
|Tanak/Jarveoja
|Ford Puma Rally1
|2'54”4
|3
|WRC
|8
|Loubet/Gilsoul
|Ford Puma Rally1
|2'56”2
|4
|WRC
|9
|Solberg/Edmondson
|Skoda Fabia RS Rally2
|3'01”4
|4
|WRC2
|10
|Veiby/Eriksen
|Volkswagen Polo GTI R5
|3'01”7
|3
|WRC2
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