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İsveç Rallisi: Shakedown'ın lideri Rovanpera

İsveç Rallisi öncesi gerçekleştirilen shakedown etabını Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera lider tamamladı.

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İsveç Rallisi: Shakedown'ın lideri Rovanpera
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Dünya Ralli Şampiyonası, bu hafta sonu gerçekleştirilecek İsveç Rallisi ile kaldığı yerden devam edecek. Sezonun ikinci rallisi öncesi Shakedown gerçekleştirildi ve ilk geçişlerde en iyi zaman 2:57.1'lik derecesiyle Esapekka Lappi'den geldi.

İkinci geçişlerde Lappi 2:51.3 ile yine zirvede yer aldı. Fakat üçüncü denemede Kalle Rovanpera 2:50.9 yaptı ve bu etabı lider tamamlayan isim oldu.

Lappi 2:51 yapmasına rağmen 0.1 saniye geride ikinci oldu. Bu hafta sonu Sebastien Ogier'nin yerini alan Takamoto Katsuta 2:51.2 ile üçüncü sırada yer alırken, Elfyn Evans son denemesindeki 2:51.8'lik derecesiyle dördüncü oldu.

Craig Breen 2:52.2 ile beşinci, Thierry Neuville ise 2:54 ile altıncı oldu.

RC1 sınıfındaki diğer isimler Ott Tanak ve Pierre Louis Loubet 2:54 ve 2:54.4 ile ilk sekizi tamamladı.

RC2 klasmanda en iyi zaman 2:01.4 ile Oliver Solberg'den geldi.

Öte yandan Neuville, hasta olduğu için gün boyunca epey zorluk yaşadı. Belçikalı sürücü kendisini çok iyi hissetmiyor ve bunun rallide kendisini nasıl etkileyeceği merak konusu.

Shakedown sonuçları:

Poz. Sürücü/Yardımcı Araç Derece Deneme Klasman
1 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 2'50”9 3 WRC
2 Lappi/Ferm Hyundai i20 N Rally1 2'51”0 3 WRC
3 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 2'51”2 3 WRC
4 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 2'51”8 4 WRC
5 Breen/Fulton Hyundai i20 N Rally1 2'52”2 3 WRC
6 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 2'54”0 3 WRC
7 Tanak/Jarveoja Ford Puma Rally1 2'54”4 3 WRC
8 Loubet/Gilsoul Ford Puma Rally1 2'56”2 4 WRC
9 Solberg/Edmondson Skoda Fabia RS Rally2 3'01”4 4 WRC2
10 Veiby/Eriksen Volkswagen Polo GTI R5 3'01”7 3 WRC2
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