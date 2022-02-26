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İsveç Rallisi: Rovanpera, son gün öncesinde Evans ile arasını 8 saniyeye çıkardı

Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera, final günü öncesinde genel klasmanda ilk sırada yer alıyor ve Elfyn Evans ile arasını 8 saniyeye kadar çıkardı.

İsveç Rallisi: Rovanpera, son gün öncesinde Evans ile arasını 8 saniyeye çıkardı
Kemal Şengül
Ekleyen:
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Kalle Rovanpera, cumartesi sabahı gerçekleştirilen etapların ardından genel klasmanda liderliğe yükselmişti.

Öğleden sonra gerçekleştirilen ilk etaba Elfyn Evans harika şekilde başladı ve Thierry Neuville'in 1.7 saniye önünde en hızlı isim oldu.

Kalle Rovanpera'nın 3.6 saniye geride üçüncü olmasıyla genel klasmanda Rovanpera ile Evans arasındaki fark 1.2 saniyeye indi.

Fakat bir sonraki etapta Rovanpera'dan harika bir sürüş geldi. Fin sürücü, etabı Evans'ın 4.5 saniye önünde kazanarak farkı tekrar artırmış oldu.

Günün son etabında ise Evans son virajda kar birikintisine çarptı. Fakat şaşırtıcı şekilde tam bu esnada zaman çizgisini geçmişti. Bu yüzden de bu hata onu etkilememiş oldu.

Yine de etabı Rovanpera kazanırken, Evans 2.6 saniye geride ikinci ve Neuville 3.2 saniye geride üçüncü oldu.

Bu sonuçlarla bitime dört etap kala Rovanpera, takım arkadaşı Evans'ın 8.3 saniye önünde ilk sıraya yer alıyor.

Hyundai sürücüsü Neuville, cumartesi gününe 4.3 saniye farkla lider girse de, zorlu bir gün geçirdi ve artık 21.7 saniye geride üçüncü sırada yer alıyor.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Fotoğraf: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Neuville bir ara dördüncü sıraya kadar gerilese de, sonrasında Toyota sürücüsü Esapekka Lappi'yi geride bıraktı. Toyota ile uzun süre sonra ilk rallisine katılan Lappi, şu anda genel klasmanda 25.9 saniye geride dördüncü sırada bulunuyor.

Toyota'nın dördüncü aracını kullanan Takamoto Katsuta, Hyundai sürücüsü Oliver Solberg'in günün final etabında gaz pedalı sorunu yaşamasının ardından beşinciliği eline geçirdi.

M-Sport Ford sürücüsü Gus Greensmith altıncı sırada yer alırken,  Solberg yedinci sıraya kadar gerilemiş durumda.

M-Sport Ford'un diğer sürücüsü Adrien Fourmaux, günün son etabında motor sorunu yaşadı ve geriye düştü.

M-Sport için sorunlu gün, cuma günü etaplardan çekilmesinin ardından bugün geri dönen ancak bitiş çizgisine ulaşamayan Craig Breen'in yaşadığı sorunla daha da kötüleşti. Sabahki son etabı kazanan İrlandalı sürücü, elektrik sorunu nedeniyle öğleden sonra yolda kaldı.

Etap galipleri:

8. etap: United Kingdom E. Evans

9 etap: İptal edildi

10. etap: Finland K. Rovanperä

11. etap: Ireland C. Breen

12. etap: United Kingdom E. Evans

13. etap: İptal edildi

14. etap: Finland K. Rovanperä

15. etap: Finland K. Rovanperä

Sweden İsveç Rallisi - 15. etabın ardından genel klasman:

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

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