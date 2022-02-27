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İsveç Rallisi: Rovanpera rahat kazandı, ikincilik Neuville'in oldu

2022 Dünya Ralli Şampiyonası'nın İsveç'te gerçekleştirilen ikinci ayağında zafer Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera'nın oldu.

İsveç Rallisi: Rovanpera rahat kazandı, ikincilik Neuville'in oldu
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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WRC'de sezon, geçen ay Monte Carlo'da başlamış ve Sebastien Loeb ile Sebastien Ogier kıyasıya bir rekabete girmişti.

İsveç'te her iki sürücü de yoktu. Toyota'nın üçüncü aracını Esapekka Lappi kullanırken, M-Sport etkinliğe üç araç ile katıldı.

Ralliye Toyota'nın genç yıldızı Kalle Rovanpera hızlı başladı ve liderliği aldı. Fakat sonrasında ilk sıra Hyundai sürücüsü Thierry Neuville'e geçti.

Fakat Cumartesi günüyle beraber Rovanpera muhteşem bir dönüşe imza attı ve Neuville'den liderliği aldı. Neuville'in vakit kaybetmesiyle farkı daha da açan Fin sürücünün bir noktada ana rakibi, takım arkadaşı Elfyn Evans oldu.

Fakat Britanyalı sürücü, cumartesi gününün son etabında haksız avantaj kazandığı için zaman cezası alınca, Fin sürücünün avantajı 18 saniyenin üzerine çıktı.

Pazar günü Evans için oldukça kötü başladı. Britanyalı sürücü, kar birikintisine çarpıp aracına hasar verdi ve ardından hibrit arızası nedeniyle ralliden çekildi.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Fotoğraf: Toyota Racing

Bu, Rovanpera'nın galibiyeti büyük oranda garantilediği anlamına geliyordu.

Son günde hata yapmayan Fin sürücü, final etabını da sorunsuz şekilde tamamladı ve 2022 İsveç Rallisi'nin galibi oldu. Bu, Rovanpera'nın bu yılki ilk, kariyerinin ise üçüncü zaferi oldu. Ayrıca Toyota da hibrit dönemdeki ilk zaferini aldı.

Neuville, rallinin başından itibaren iyi performans gösterse de, attığı spin sonrası galibiyetten koptu.

Evans'ın ralliye veda etmesiyle ikinciliğe çıkan Belçikalı sürücü, Esapekka Lappi ile kıyasıya bir ikincilik savaşına girdi. Sonunda bu mücadeleyi kazanarak podyuma çıktı.

Bu, Hyundai'nin hibrit dönemdeki ilk podyumu oldu.

Üçüncülük, bu yıl Sebastien Ogier ile beraber üçüncü Toyota'yı paylaşacak olan Lappi'ye gitti. Fin sürücü, Toyota fabrika sürücüleri arasında en yavaşı olsa da, Evans'ın kazasının da yardımıyla ralliyi üçüncü sırada noktaladı. Böylelikle Toyota'ya da değerli puanlar getirdi.

Geçen yıl istikrarlı sonuçlar alan fakat sonrasında yaşadığı şanssızlıklar nedeniyle beklediği sonuçlardan uzak kalan Takamoto Katsuta, dördüncü Toyota ile güçlü bir ralli geçirmesinin ardından dördüncü oldu.

Craig Breen, Paul Nagle, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Craig Breen, Paul Nagle, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Fotoğraf: M-Sport

M-Sport için oldukça zor bir ralli oldu. Craig Breen ilk gün kaza yaptı ve ardından hibrit sorunlarıyla boğuştu. Adrien Fourmaux da yine cumartesi akşam yaşadığı sorunların ardından ralliye devam edemedi

İki sürücünün yaşadığı sorunlar nedeniyle M-Sport'un gerçek anlamda tek temsilcisi Gus Greensmith'ti. O da hibrit sorunları yaşamasına rağmen ralliyi beşinci sırada tamamladı ve en azından M-Sport'a puan getirmiş oldu.

Oliver Solberg, cumartesi günü gaz pedalında yaşadığı sorunun ardından podyum mücadelesinin dışında kalmıştı. Ralliye devam edebilse de, 5 dakika 34 saniye geride altıncı oldu.

WRC2 sınıfında zafer Andreas Mikkelsen'e gitti.

Andreas Mikkelsen, Eriksen Torstein, Toksport WRT Skoda Fabia Evo Rally2

Andreas Mikkelsen, Eriksen Torstein, Toksport WRT Skoda Fabia Evo Rally2

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Hyundai'nin diğer sürücüsü Ott Tanak, hibrit sorununun ardından galibiyet mücadelesinin dışında kalsa da, son gün mücadeleye geri döndü ve en azından Güç Etabı'nı kazandı.

Böylelikle de ralliyi 5 puanla kapatmış oldu. Güç etabını ikinci bitiren Rovanpera 4, üçüncü bitiren Neuville 3, dördüncü bitiren Katsuta 2 ve beşinci bitiren Breen1 puan aldı.

Rovanpera böylelikle ralliyi 29 puanla tamamladı ve genel klasmanda 46 puanla liderliğe yükseldi.

Neuville 32 puanla ikinci sırada yer alırken, Loeb 27 puanla üçüncü ve Greensmith 20 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Etap galipleri: 

16. etap: Finlandiya  K. Rovanpera

17. etap: Estonya  O. Tänak

18. etap: Belçika  T. Neuville

19. etap:  Estonya O. Tänak

Power Stage:

1. O. Tanak  (5 puan)
2. K. Rovanpera (4 puan)
3. T. Neuville (3 puan)
4. T. Katsuta (2 puan)
5. C. Breen (1 puan)

Sweden 2022 İsveç Rallisi sonucu:

 

Thierry Neuville, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Thierry Neuville, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

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