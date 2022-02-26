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WRC Etap raporu

İsveç Rallisi: Rovanpera liderliği aldı, Toyota 1-2-3!

Toyota'nın genç yıldızı Kalle Rovanpera, cumartesi sabahı gerçekleştirilen etapların ardından genel klasmanda ilk sıraya yükseldi.

İsveç Rallisi: Rovanpera liderliği aldı, Toyota 1-2-3!
Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Dün gerçekleştirilen yedinci etabın ardından Hyundai sürücüsü Thierry Neuville, üç Toyota sürücünün önünde lider konumdaydı.

Fakat Toyota sürücüleri, cumartesi gününe fırtına gibi başladılar.

Etkinliğin sekizinci etabını Toyota sürücüsü Elfyn Evans kazanırken, Esapekka Lappi 0.4 saniye geride ikinci, Kalle Rovanpera 1.7 saniye geride üçüncü Takamoto Katsuta 2.3 saniye geride dördüncü oldu.

Neuville'in bu etabı 6.7 saniye geride altıncı bitirmesiyle liderlik, 0.7 saniye farkla Rovanpera'ya geçti.

Günün ikinci etabını Rovanpera, Ott Tanak'ın sadece 0.1 saniye önünde kazandı. Evans'ın 2.6 saniye geride üçüncü olması ve Neuville'in de 3.4 saniye geride kalmasıyla Rovanpera, genel klasmandaki liderliğini daha da artırdı.

Sabahki son etapta zafer, ilk gün talihsizlik yaşayan Craig Breen'in olurken, genç yetenek Rovanpera, sadece 0.2 saniye gerisinde ikinci oldu.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Fotoğraf: Toyota Racing

Evans bu etabı üçüncü bitirirken, Tanak dördüncü oldu.

Neuville bu etapta yaptığı hata sonrasında kaybettiği 11.2 saniyenin ardından, galibiyet mücadelesinin dışına düştü.

Bu sonuçların ardından Rovanpera, genel klasmanda ilk sırada yer alıyor ve onu 4.8 saniye geriden takım arkadaşı Evans takip ediyor.

İlk üçü ise, Toyota ile uzun süre sonra ilk rallisine katılan Esapekka Lappi tamamlıyor. Fin sürücü, Rovanpera'nın sadece 12 saniye ardında.

Neuville, kaybettiği büyük zamanın ardından 15.1 saniye geride dördüncü sıraya kadar geriledi.

Oliver Solberg, güven yakalamakta zorlanmasının ardından 51.5 saniye kadar geriye düştü ancak genel klasmandaki beşinciliğini koruyor.

Takamoto Katsuta 1 dakika 23.1 saniye geride altıncı sırada yer alırken, ilk sekizi M-Sport Ford sürücüleri Adrien Fourmaux ve Gus Greensmith tamamlıyor.

WRC2'de ise Andrea Mikkelsen'in liderliği var.

Öte yandan Craig Breen ve Ott Tanak mücadeleye dönseler de, ilk onun çok gerisindeler.

Etap galipleri:

8. etap: United Kingdom E. Evans

9. etap: İptal

10. etap: Finland K. Rovanperä

11. etap: Ireland C. Breen

Sweden İsveç Rallisi - 11. etabın ardından klasman:

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

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