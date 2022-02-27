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İsveç Rallisi: Rovanpera galibiyete gidiyor, ikincilik savaşı kızıştı

Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera, İsveç Rallisi'nin son etabına rahat şekilde lider gidiyor.

İsveç Rallisi: Rovanpera galibiyete gidiyor, ikincilik savaşı kızıştı
Kemal Şengül
Ekleyen:
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Dün gerçekleştirilen 15. etabın ardından genel klasmanda Kalle Rovanpera'nın 8.3 saniyelik avantajı vardı. Fakat Elfyn Evans, son viraja gelirken haksız avantaj elde ettiği için 10 saniye zaman cezası aldı ve fark 18.3 saniyeye çıktı.

Günün ilk etabında Rovanpera ilk sırada tamamlarken Thierry Neuville 2.2 saniye geride ikinci ve Oliver Solberg 2.3 saniye geride üçüncü oldu.

Günün ikinci etabını Hyundai sürücüsü Ott Tanak kazanırken, Esapekka Lappi ve Solberg 2.4 saniye geride ikinciliği paylaştılar.

Rovanpera bu etabı beşinci, Neuville ise altıncı bitirdi.

Neuville'in Lappi'ye 1.7 saniye kaybetmesiyle genel klasmanda ikincilik savaşı kızışmış oldu.

Sabah gerçekleştirilen son etapta ise Neuville ilk sırada yer aldı. Lappi 0.5 saniye geride ikinci, Rovanpera 3.1 saniye geride üçüncü oldu.

Bu sonuçların ardından Rovanpera, final etabı öncesinde 21.6 saniye farkla ilk sırada yer alıyor.

Neuville, Evans'ın kazası sonrası ikinciliğe yükselse de, Toyota sürücüsü Lappi ile arasında sadece 3.7 saniye var.

Takamoto Katsuta, Evans'ın ralliye veda etmesinin ardından dördüncü sırada yer alırken, M-Sport Ford sürücüsü Gus Greensmith beşinci ve Hyundai'den Oliver Solberg altıncı sırada.

M-Sport Ford sürücüsü Adrien Fourmaux, cumartesi gecesi Puma'sında çıkan teknik sorun nedeniyle bu sabah ralliye devam edemedi.

İsveç Rallisi, bu öğleden sonra yapılacak final etabıyla sona erecek.

Etap galipleri:

16. etap: Finland K. Rovanperä

17. etap: Estonia O. Tänak

18. etap : Belgium T. Neuville

Sweden İsveç Rallisi - 18. etabın ardından klasman:

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

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