İsveç Rallisi: Katsuta lider, Rovanpera ve Tanak kaza yaptı!
Toyota'dan Takamoto Katsuta, İsveç Rallisi'nin sabah bölümünde harika bir tempo ortaya koydu ve rakiplerinin hatalarından da faydalanarak sabah bölümünü zirvede tamamladı.
Güne ikinci sırada başlayan Toyota sürücüsü Takamoto Katsuta, son şampiyon Rovanpera ve Hyundai sürücüsü Ott Tanak'ın oyun dışı kalmasıyla sonuçlanan dram dolu dördüncü etabın ardından Hyundai sürücüsü Esapekka Lappi'nin 11.4 saniye önünde liderliğe yükseldi.
Bu yıl Toyota ile yarım sezon yarışan Toyota sürücüsü, sabah bölümünde bir kar birikintisinin kurbanı oldu ve aracına hasar vererek ralliye veda etti.
Rakibi Tanak da bir kar birikintisine çarparak Hyundai'sinin radyatörüne zarar verdi ve ralliden çekildi.
Bu olaylar öncesinde Rovanpera 5.7 saniye önde liderdi ve onu Katsuta ile Tanak takip ediyordu.
Yaşanan kazalar sonra Katsuta, Hyundai'den Esapekka Lappi'nin 11.4 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.
Elfyn Evans 13.3 saniye geride üçüncü sırada yer alırken, Adrien Fourmaux 18.7 saniye geride dördüncü, şartlardan hiç memnun olmayan ve kötü bir sabah geçiren Thierry Neuville ise 40.5 saniye geride beşinci sırada.
WRC2'de ise Oliver Solberg'in liderliği var.
Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Photo by: McKlein / Motorsport Images
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