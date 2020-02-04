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İsveç Rallisi, kar yağışı eksikliği yüzünden tehlike altında

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İsveç Rallisi, kar yağışı eksikliği yüzünden tehlike altında
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
4 Şub 2020 13:42

İsveç Rallisi organizatörleri, WRC sezonunu ikinci ayağının kar yağışı eksikliğinden ötürü yapılıp yapılmayacağına dair nihai bir karar verilmeden önce daha fazla inceleme yapacaklar.

Ralli 13-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek, ancak İsveç'te normalden daha sıcak olan şartlar nedeniyle etapların yüzeyindeki olağan kalın kar tabakası bu yıl oluşmuş değil.

Şimdi rallinin yapılıp yapılmayacağına dair kararın 3 Şubat'ta verilmesi bekleniyordu ancak bu süre uzatıldı. Organizatörler, üreticilerle görüşme halinde ancak İsveç'te tarihi ralli araçlarının mücadele edeceği etkinlik şimdiden iptal edildi.

İsveç Rallisi CEO'su Glenn Olsson, "Son günlerde ralli bölgesinde kar yağdı. Ancak ılık hava ve mevcut hava tahminleri, etapların rallinin planlandığı gibi devam edip etmeyeceğiyle ilgili endişelere neden oluyor."

"Üretici ekiplerle daha fazla toplantı yapılacak ve FIA, ​​bu haftanın başında etapları denetleyecek. Rallinin devam etmesini sağlamak için mümkün olan her yolu incelemeye devam ediyoruz.

“Koşulları sürekli izliyoruz ve bu hafta alınması gereken kararlarla birlikte durum yeniden değerlendirilecek.

"WRC seçeneklerini arttırmak için bugün tarihi ralli araçlarının mücadele edeceği etkinlik iptal edildi." dedi.

Motorsport.com, ralli organizatörlerinin etapları kısaltmayı ve bunun ralliye yardımcı olup olmayacağını araştırdığını öğrendi.

İlginç şekilde takvimdeki pek çok ralliyle ilgili sorun var. Avustralya Rallisi orman yangınları nedeniyle sorun yaşıyor, Şili Rallisi ise toplumsal huzursuzluk nedeniyle zaten iptal edildi.

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Seri WRC
Etkinlik İsveç Rallisi
Editör Jack Benyon

Yarış merkezi

İsveç Rallisi

İsveç Rallisi

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