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İsveç Rallisi iptal olmadı, ancak sekiz etap kısaltıldı

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İsveç Rallisi iptal olmadı, ancak sekiz etap kısaltıldı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
5 Şub 2020 10:03

Etaplardaki kar eksikliği nedeniyle iptal edileceği iddiaları ortaya çıkan İsveç Rallisi yapılacak, ancak normalden sekiz etap daha kısa olacak.

Etkinliğin organizatörleri, ilk olarak rallinin yapılıp yapılmayacağına karar verilmesi için 3 Şubat’a kadar bir süre belirlemişlerdi, ancak bu süre daha sonra 4 Şubat’a uzatıldı.

Şimdi ise rallinin yapılacağı, ancak ralli mesafesinin 180km’ye düşürüldüğü açıklandı.

Cuma günkü etaplar, cumartesi günü tekrarlanacak. Bu iki günde yer alan dört etabın ikisi, Norveç’te gerçekleştirilecek. Likenas etabı, pazar günkü tek etap olacak.

Etkinliğin CEO’su Glenn Olsson, “İsveç Rallisi’nin yapılacak olmasını doğrulayabilmek harika. Birçok kişi son birkaç gündür bu pozisyona gelebilmemiz için çok sıkı çalıştı ve taraftarların, TV izleyicilerinin ve yarışmacıların WRC’nin en muhteşem ve en hızlı rallilerinden birinin keyfini çıkarabilecek olmalarından çok memnunum.”

“Taraftarları, planlandığı gibi ormanlarda keyifle ağırlayacağız. Etkinliğe katılamayanlar, cumartesi ve pazar günleri canlı TV yayınlarının yanı sıra, WRC+ All Live üzerinden canlı yayınla tüm etapların keyfini çıkarabilecekler.” şeklinde konuştu.

Etkinliğin internet sitesinden salı günü geç saatlerde yapılan bir açıklamada, FIA sportif delegesi Timo Rautiainen’in etaplardaki şartları kontrol etmek için denetleme yaptığı doğrulandı.

Rautiainen’in raporunun salı günü İsveç Rallisi organizatörleri, FIA, WRC organizatörü ve takımlar tarafından tartışıldığı ve “bir rota teklifinin kabul edildiği” belirtildi.

Organizatörler, tarihi araçlarla gerçekleştirilmesi planlanan ralliyi ise iptal etmişlerdi.

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Editör Jack Benyon

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