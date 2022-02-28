İsveç Rallisi iki yıllık yeni WRC anlaşması imzaladı

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İsveç Rallisi, geçen yıl COVID-19 pandemisi nedeniyle iptal edilmesinin ardından bu yıl WRC takvimine geri döndü.

Ralli, önceki yerinden 800 km kuzeye alındı ve böylelikle tamamen karlı şartlarda farklı bir etkinlik düzenlenmiş oldu.

Bu, takımlara üstesinden gelmeleri için bir dizi yeni etap sağlarken, sonunda mutlu sona Toyota'nın genç yeteneği Kalle Rovanpera ulaştı. Fin sürücü, galibiyet için uzun süre Elfyn Evans ile çekişti.

Başarılı geçen etkinliğin ardından WRC, İsveç'in kontratını en az iki yıl daha uzattığını duyurdu.

WRC'nin etkinlik direktörü Simon Larkin, "Bu anlaşma, İsveç'in önümüzdeki iki yıl boyunca FIA Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki yerini garanti altına alıyor ve WRC'nin tek doğal kış rallisinin geleceğini koruyor."

"Kuzeye Umea'ya geçişin başarılı olduğunu kanıtlandı ve Vasterbotten bölgesinde yaşayan insanlara, bu hafta şampiyonaya verdikleri destek ve sıcak karşılamadan ötürü teşekkür ediyoruz." dedi.

İsveç Rallisi CEO'su Glenn Olsson şunları ekledi: “Bence beklentilerin üzerinde bir performans sergiledik. Harika etaplarımız, güzel bir havamız, güzel TV görüntülerimiz oldu ve herkes bize çalışanlarımızın muazzam bir iş çıkardığını söyledi.

"FIA, WRC Promoter ve takımların hepsi memnun. Herkes Umea'ya geçişin tamamen doğru bir karar olduğunu düşünüyor, çünkü bir şehir bir WRC etkinliği için çok uygun."

"Böyle bir hafta sonunu anlaşmamızı iki yıl daha uzattığımızı söyleyerek bitirebilmek harika."

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing