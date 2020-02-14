İsveç Rallisi: Evans lider, Rovanpera ikinci
İsveç Rallisi’nin ilk gününde sabah bölümünün lideri Toyota sürücüsü Elfyn Evans olurken, takım arkadaşı çaylak Kalle Rovanpera iyi bir performansla ikinci sırada yer alıyor.
Gallerli sürücü sabah bölümündeki üç etabın ikisini kazanırken, etkileyici bir performans sergileyen Rovanpera’nın 7.9 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.
Son şampiyon Ott Tanak ise, Rovanpera’nın sadece 1 saniye gerisinde üçüncü sırada.
Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar yüzünden perşembe akşamı yapılması planlanan ve rallinin ilk etabı olan Karlstad etabı iptal edilmişti. Bunun yerine cuma sabahı gerçekleştirilen Hof-Finnskog etabı, rallinin ilk etabı oldu.
Yüksek sıcaklıklar, yol koşullarının sabah saatleri boyunca önemli derecede değişmesine sebep oldu ve birçok ekip, çivili lastiklerle etabın sonlarına doğru yol tutuş eksikliği ile savaştı.
Evans, ilk etabı Tanak’ın 1.1 saniye, Sebastien Ogier’nin ise 3 saniye önünde lider tamamladı.
Monte Carlo Rallisi galibi Thierry Neuville, kardan çok çakıl içeren yollarda güven konusunda zorlandığını belirtti.
Ogier de etabın sonlarında temkinli ilerlediğini ve frenleme bölgelerinin öngörülemez olduğunu söyledi.
Tanak, dördüncü etapta Evans’a karşı 8.5 saniye kaybetti ve genel klasmanda ikinciliği de Rovanpera’ya kaptırdı. Genç Fin sürücü, Toyota takım patronu Tommi Makinen’den de övgüler aldı.
Evans’ın 16.4 saniye gerisinde yer alan Ogier dördüncü sırada yer alırken, M-Sport’tan Esapekka Lappi beşinci, Hyundai’den Neuville altıncı sırada. Ancak Neuville, Ogier’nin yalnızca 5.6 saniye arkasında.
Geçen seneki Britanya Rallisi’nden sonraki ilk mücadelesine çıkan Craig Breen, takım arkadaşı Neuville’in arkasında yedinci, M-Sport’tan Teemu Suninen sekizinci, Toyota’dan Takamoto Katsuta dokuzuncu sırada yer alıyor.
İsveç Rallisi’ni üç kez kazanan Jari-Matti Latvala ise, müşteri Toyota Yaris ile katıldığı rallide önce yarım spin attı ve daha sonra teknik bir sorun yaşadı. Fin sürücü motor sorunu yaşadı ve şu anda liderin 2dk27sn gerisinde 18. sırada.
İlk 10'u tamamlayan isim ise WRC3 sürücüsü Emil Lindholm oldu.
4. etap sonrası genel klasman (İlk 10):
|Sıra
|Pilot / Co-pilot
|Araç
|Sınıf
|Toplam süre
|Fark
|Ara
|1
| Elfyn Evans
Scott Martin
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|29'01.100
|2
| Kalle Rovanperä
Jonne Halttunen
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|29'09.000
|7.900
|7.900
|3
| Ott Tanak
Martin Jarveoja
|Hyundai i20 Coupe WRC
|RC1
|29'09.800
|8.700
|0.800
|4
| Sébastien Ogier
Julien Ingrassia
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|29'17.500
|16.400
|7.700
|5
| Esapekka Lappi
Janne Ferm
|Ford Fiesta WRC
|RC1
|29'21.300
|20.200
|3.800
|6
| Thierry Neuville
Nicolas Gilsoul
|Hyundai i20 Coupe WRC
|RC1
|29'23.100
|22.000
|1.800
|7
| Craig Breen
Paul Nagle
|Hyundai i20 Coupe WRC
|RC1
|29'24.900
|23.800
|1.800
|8
| Teemu Suninen
Jarmo Lehtinen
|Ford Fiesta WRC
|RC1
|29'31.200
|30.100
|6.300
|9
| Takamoto Katsuta
Daniel Barritt
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|29'46.300
|45.200
|15.100
|10
| Emil Lindholm
Mikael Korhonen
|Škoda Fabia R5 Evo
|RC2
|30'42.000
|1'40.900
|55.700
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|WRC
|Etkinlik
|İsveç Rallisi
|Alt-etkinlik
|2. Gün
|Editör
|Cem Özel
İsveç Rallisi: Evans lider, Rovanpera ikinci
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