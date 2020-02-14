WRC
WRC
R
WRC
Monte Carlo Rallisi
22 Oca
-
26 Oca
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
İsveç Rallisi
12 Şub
-
16 Şub
2. Gün devam ediyor . . .
En son alt etkinlikler Son sonuçlar
R
WRC
Meksika Rallisi
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
26 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Şili Rallisi
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
61 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Arjantin Rallisi
23 Nis
-
26 Nis
Sıradaki Etkinlik
68 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Portekiz Rallisi
21 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
96 gün
Tüm programı gör
R
WRC
İtalya Rallisi
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
110 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
152 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Finlandiya Rallisi
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
173 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Yeni Zelanda Rallisi
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
201 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Türkiye Rallisi
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
222 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Almanya Rallisi
15 Eki
-
18 Eki
Sıradaki Etkinlik
243 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
257 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Japonya Rallisi
19 Kas
-
22 Kas
Sıradaki Etkinlik
278 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
WRC / İsveç Rallisi / Etap raporu

İsveç Rallisi: Evans lider, Rovanpera ikinci

paylaşım
yorumlar
Ekleyen:
, Editör
14 Şub 2020 12:20

İsveç Rallisi’nin ilk gününde sabah bölümünün lideri Toyota sürücüsü Elfyn Evans olurken, takım arkadaşı çaylak Kalle Rovanpera iyi bir performansla ikinci sırada yer alıyor.

Gallerli sürücü sabah bölümündeki üç etabın ikisini kazanırken, etkileyici bir performans sergileyen Rovanpera’nın 7.9 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Son şampiyon Ott Tanak ise, Rovanpera’nın sadece 1 saniye gerisinde üçüncü sırada.

Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar yüzünden perşembe akşamı yapılması planlanan ve rallinin ilk etabı olan Karlstad etabı iptal edilmişti. Bunun yerine cuma sabahı gerçekleştirilen Hof-Finnskog etabı, rallinin ilk etabı oldu.

Yüksek sıcaklıklar, yol koşullarının sabah saatleri boyunca önemli derecede değişmesine sebep oldu ve birçok ekip, çivili lastiklerle etabın sonlarına doğru yol tutuş eksikliği ile savaştı.

Evans, ilk etabı Tanak’ın 1.1 saniye, Sebastien Ogier’nin ise 3 saniye önünde lider tamamladı.

Monte Carlo Rallisi galibi Thierry Neuville, kardan çok çakıl içeren yollarda güven konusunda zorlandığını belirtti.

Ogier de etabın sonlarında temkinli ilerlediğini ve frenleme bölgelerinin öngörülemez olduğunu söyledi.

Tanak, dördüncü etapta Evans’a karşı 8.5 saniye kaybetti ve genel klasmanda ikinciliği de Rovanpera’ya kaptırdı. Genç Fin sürücü, Toyota takım patronu Tommi Makinen’den de övgüler aldı.

Evans’ın 16.4 saniye gerisinde yer alan Ogier dördüncü sırada yer alırken, M-Sport’tan Esapekka Lappi beşinci, Hyundai’den Neuville altıncı sırada. Ancak Neuville, Ogier’nin yalnızca 5.6 saniye arkasında.

Geçen seneki Britanya Rallisi’nden sonraki ilk mücadelesine çıkan Craig Breen, takım arkadaşı Neuville’in arkasında yedinci, M-Sport’tan Teemu Suninen sekizinci, Toyota’dan Takamoto Katsuta dokuzuncu sırada yer alıyor.

İsveç Rallisi’ni üç kez kazanan Jari-Matti Latvala ise, müşteri Toyota Yaris ile katıldığı rallide önce yarım spin attı ve daha sonra teknik bir sorun yaşadı. Fin sürücü motor sorunu yaşadı ve şu anda liderin 2dk27sn gerisinde 18. sırada.

İlk 10'u tamamlayan isim ise WRC3 sürücüsü Emil Lindholm oldu.

4. etap sonrası genel klasman (İlk 10):

Sıra Pilot / Co-pilot Araç Sınıf Toplam süre Fark Ara
1 United Kingdom Elfyn Evans
United Kingdom Scott Martin 		Toyota Yaris WRC RC1 29'01.100    
2 Finland Kalle Rovanperä
Finland Jonne Halttunen 		Toyota Yaris WRC RC1 29'09.000 7.900 7.900
3 Estonia Ott Tanak
Estonia Martin Jarveoja 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 29'09.800 8.700 0.800
4 France Sébastien Ogier
France Julien Ingrassia 		Toyota Yaris WRC RC1 29'17.500 16.400 7.700
5 Finland Esapekka Lappi
Finland Janne Ferm 		Ford Fiesta WRC RC1 29'21.300 20.200 3.800
6 Belgium Thierry Neuville
Belgium Nicolas Gilsoul 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 29'23.100 22.000 1.800
7 Ireland Craig Breen
Ireland Paul Nagle 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 29'24.900 23.800 1.800
8 Finland Teemu Suninen
Finland Jarmo Lehtinen 		Ford Fiesta WRC RC1 29'31.200 30.100 6.300
9 Japan Takamoto Katsuta
United Kingdom Daniel Barritt 		Toyota Yaris WRC RC1 29'46.300 45.200 15.100
10 Finland Emil Lindholm
Finland Mikael Korhonen 		Škoda Fabia R5 Evo RC2 30'42.000 1'40.900 55.700
Tüm sonuçları görüntüle
Sonraki haber
İsveç Rallisi’nin ilk etabı iptal edildi

Önceki haber

İsveç Rallisi’nin ilk etabı iptal edildi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik İsveç Rallisi
Alt-etkinlik 2. Gün
Editör Cem Özel

Yarış merkezi

İsveç Rallisi

İsveç Rallisi

12 Şub - 16 Şub
2. Gün sürüyor
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Shakedown
Per 13 Şub
Per 13 Şub
00:01
09:01
1. Gün
Per 13 Şub
Per 13 Şub
11:08
20:08
2. Gün
Per 13 Şub
Cum 14 Şub
23:00
08:00
3. Gün
Cum 14 Şub
Cmt 15 Şub
23:13
08:13
4. Gün
Cmt 15 Şub
Paz 16 Şub
22:50
07:50
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes W11 ilk kez piste çıktı

1s
2
Formula 1

Mercedes, 2020 yılında yarışacağı W11'i tanıttı

3
Formula 1

Alfa Romeo, 2020 aracını Raikkonen'le Fiorano'da piste çıkardı!

3s
4
Formula 1

Yeni Ferrari'yi ilk Vettel sürecek!

3s
5
Formula 1

Mercedes, ilk yarış için tamamen yeni bir araç yaklaşımına karşı

2dk

Son Videolar

WRC: İsveç Rallisi 1-3. etap özeti 01:50
WRC
24dk

WRC: İsveç Rallisi 1-3. etap özeti

WRC: İsveç Rallisi Shakedown 01:49
WRC
2s

WRC: İsveç Rallisi Shakedown

WRC: Monte Carlo Rallisi 15-16. etap özeti 01:48
WRC

WRC: Monte Carlo Rallisi 15-16. etap özeti

WRC: Monte Carlo Rallisi 13-14. etap özeti 01:47
WRC

WRC: Monte Carlo Rallisi 13-14. etap özeti

WRC: Monte Carlo Rallisi 11-12. etap özeti 01:50
WRC

WRC: Monte Carlo Rallisi 11-12. etap özeti

Son Haberler

İsveç Rallisi: Evans lider, Rovanpera ikinci
WRC

İsveç Rallisi: Evans lider, Rovanpera ikinci

İsveç Rallisi’nin ilk etabı iptal edildi
WRC

İsveç Rallisi’nin ilk etabı iptal edildi

Tanak, Monte Carlo'daki kazadan “iyi bir ders” almış
WRC

Tanak, Monte Carlo'daki kazadan “iyi bir ders” almış

Toyota şimdiden 2021 WRC aracını test ediyor
WRC

Toyota şimdiden 2021 WRC aracını test ediyor

İsveç Rallisi iptal olmadı, ancak sekiz etap kısaltıldı
WRC

İsveç Rallisi iptal olmadı, ancak sekiz etap kısaltıldı

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.