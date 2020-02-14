İsveç Rallisi: Evans lider, Rovanpera ikinci

Gallerli sürücü sabah bölümündeki üç etabın ikisini kazanırken, etkileyici bir performans sergileyen Rovanpera’nın 7.9 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Son şampiyon Ott Tanak ise, Rovanpera’nın sadece 1 saniye gerisinde üçüncü sırada.

Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar yüzünden perşembe akşamı yapılması planlanan ve rallinin ilk etabı olan Karlstad etabı iptal edilmişti. Bunun yerine cuma sabahı gerçekleştirilen Hof-Finnskog etabı, rallinin ilk etabı oldu.

Yüksek sıcaklıklar, yol koşullarının sabah saatleri boyunca önemli derecede değişmesine sebep oldu ve birçok ekip, çivili lastiklerle etabın sonlarına doğru yol tutuş eksikliği ile savaştı.

Evans, ilk etabı Tanak’ın 1.1 saniye, Sebastien Ogier’nin ise 3 saniye önünde lider tamamladı.

Monte Carlo Rallisi galibi Thierry Neuville, kardan çok çakıl içeren yollarda güven konusunda zorlandığını belirtti.

Ogier de etabın sonlarında temkinli ilerlediğini ve frenleme bölgelerinin öngörülemez olduğunu söyledi.

Tanak, dördüncü etapta Evans’a karşı 8.5 saniye kaybetti ve genel klasmanda ikinciliği de Rovanpera’ya kaptırdı. Genç Fin sürücü, Toyota takım patronu Tommi Makinen’den de övgüler aldı.

Evans’ın 16.4 saniye gerisinde yer alan Ogier dördüncü sırada yer alırken, M-Sport’tan Esapekka Lappi beşinci, Hyundai’den Neuville altıncı sırada. Ancak Neuville, Ogier’nin yalnızca 5.6 saniye arkasında.

Geçen seneki Britanya Rallisi’nden sonraki ilk mücadelesine çıkan Craig Breen, takım arkadaşı Neuville’in arkasında yedinci, M-Sport’tan Teemu Suninen sekizinci, Toyota’dan Takamoto Katsuta dokuzuncu sırada yer alıyor.

İsveç Rallisi’ni üç kez kazanan Jari-Matti Latvala ise, müşteri Toyota Yaris ile katıldığı rallide önce yarım spin attı ve daha sonra teknik bir sorun yaşadı. Fin sürücü motor sorunu yaşadı ve şu anda liderin 2dk27sn gerisinde 18. sırada.

İlk 10'u tamamlayan isim ise WRC3 sürücüsü Emil Lindholm oldu.

4. etap sonrası genel klasman (İlk 10):