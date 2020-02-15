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WRC / İsveç Rallisi / Etap raporu

İsveç Rallisi: Evans galibiyete yakın

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İsveç Rallisi: Evans galibiyete yakın
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
15 Şub 2020 16:07

Toyota sürücüsü Elfyn Evans, İsveç Rallisi’nin son gününe Ott Tanak’ın 17.2 saniye önünde lider giriyor.

Gallerli sürücü, cumartesi sabahında gerçekleştirilen üç etapta da en hızlı kaydetti ve Torsby Sprint etabında dördüncü olmasına rağmen son şampiyon Tanak’la arasını 17 saniyenin üzerine çıkartmayı başardı.

Eğer Evans pazar günü de önde kalmayı başarırsa, 2017 Britanya Rallisi’nden sonraki ilk galibiyetini alacak.

Diğer Toyota sürücüleri Sebastiean Ogier ile Kalle Rovanpera’nın üçüncülük mücadelesinde öne geçen taraf, altı kez dünya şampiyonu Ogier oldu.

Gün boyunca yer değiştiren ikili arasında sadece yarım saniye bulunuyor.

M-Sport’tan Esapekka Lappi, Hyundai’den Thierry Neuville’e karşı zaman kaybetti ancak rakibinin 4.5 saniye önünde beşinci sırada.

Craig Breen ve Teemu Suninen de yedinci ve sekizinci sıraları korumaya devam ediyorlar.

İlk 10’u ise Takamoto Katsuta ve WRC3 lideri Juri Huttunen tamamlıyor.

Araçlar, olağandışı sıcak hava koşulları sebebiyle etaplarda kar olmamasına rağmen çivili lastikler kullanmaya devam ettiler.

Ralli, pazar günü gerçekleştirilecek olan tek etapla beraber tamamlanacak.

Genel klasman (İlk 10):

Sıra Pilot / Co-pilot Araç Sınıf Toplam süre Fark Ara
1 United Kingdom Elfyn Evans
United Kingdom Scott Martin 		Toyota Yaris WRC RC1 1:00'38.900    
2 Estonia Ott Tanak
Estonia Martin Jarveoja 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 1:00'56.100 17.200 17.200
3 France Sébastien Ogier
France Julien Ingrassia 		Toyota Yaris WRC RC1 1:01'07.700 28.800 11.600
4 Finland Kalle Rovanperä
Finland Jonne Halttunen 		Toyota Yaris WRC RC1 1:01'08.200 29.300 0.500
5 Finland Esapekka Lappi
Finland Janne Ferm 		Ford Fiesta WRC RC1 1:01'13.600 34.700 5.400
6 Belgium Thierry Neuville
Belgium Nicolas Gilsoul 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 1:01'18.100 39.200 4.500
7 Ireland Craig Breen
Ireland Paul Nagle 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 1:01'28.600 49.700 10.500
8 Finland Teemu Suninen
Finland Jarmo Lehtinen 		Ford Fiesta WRC RC1 1:01'53.700 1'14.800 25.100
9 Japan Takamoto Katsuta
United Kingdom Daniel Barritt 		Toyota Yaris WRC RC1 1:02'16.300 1'37.400 22.600
10 Finland Jari Huttunen
Mikko Lukka 		Hyundai i20 R5 RC2 1:04'18.000 3'39.100 2'01.700
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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik İsveç Rallisi
Alt-etkinlik 3. Gün
Pilotlar Elfyn Evans , Ott Tanak , Sébastien Ogier
Takımlar Toyota Racing
Editör Anna Duxbury

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