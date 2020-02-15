İsveç Rallisi: Evans galibiyete yakın
Toyota sürücüsü Elfyn Evans, İsveç Rallisi’nin son gününe Ott Tanak’ın 17.2 saniye önünde lider giriyor.
Gallerli sürücü, cumartesi sabahında gerçekleştirilen üç etapta da en hızlı kaydetti ve Torsby Sprint etabında dördüncü olmasına rağmen son şampiyon Tanak’la arasını 17 saniyenin üzerine çıkartmayı başardı.
Eğer Evans pazar günü de önde kalmayı başarırsa, 2017 Britanya Rallisi’nden sonraki ilk galibiyetini alacak.
Diğer Toyota sürücüleri Sebastiean Ogier ile Kalle Rovanpera’nın üçüncülük mücadelesinde öne geçen taraf, altı kez dünya şampiyonu Ogier oldu.
Gün boyunca yer değiştiren ikili arasında sadece yarım saniye bulunuyor.
M-Sport’tan Esapekka Lappi, Hyundai’den Thierry Neuville’e karşı zaman kaybetti ancak rakibinin 4.5 saniye önünde beşinci sırada.
Craig Breen ve Teemu Suninen de yedinci ve sekizinci sıraları korumaya devam ediyorlar.
İlk 10’u ise Takamoto Katsuta ve WRC3 lideri Juri Huttunen tamamlıyor.
Araçlar, olağandışı sıcak hava koşulları sebebiyle etaplarda kar olmamasına rağmen çivili lastikler kullanmaya devam ettiler.
Ralli, pazar günü gerçekleştirilecek olan tek etapla beraber tamamlanacak.
Genel klasman (İlk 10):
|Sıra
|Pilot / Co-pilot
|Araç
|Sınıf
|Toplam süre
|Fark
|Ara
|1
| Elfyn Evans
Scott Martin
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|1:00'38.900
|2
| Ott Tanak
Martin Jarveoja
|Hyundai i20 Coupe WRC
|RC1
|1:00'56.100
|17.200
|17.200
|3
| Sébastien Ogier
Julien Ingrassia
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|1:01'07.700
|28.800
|11.600
|4
| Kalle Rovanperä
Jonne Halttunen
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|1:01'08.200
|29.300
|0.500
|5
| Esapekka Lappi
Janne Ferm
|Ford Fiesta WRC
|RC1
|1:01'13.600
|34.700
|5.400
|6
| Thierry Neuville
Nicolas Gilsoul
|Hyundai i20 Coupe WRC
|RC1
|1:01'18.100
|39.200
|4.500
|7
| Craig Breen
Paul Nagle
|Hyundai i20 Coupe WRC
|RC1
|1:01'28.600
|49.700
|10.500
|8
| Teemu Suninen
Jarmo Lehtinen
|Ford Fiesta WRC
|RC1
|1:01'53.700
|1'14.800
|25.100
|9
| Takamoto Katsuta
Daniel Barritt
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|1:02'16.300
|1'37.400
|22.600
|10
| Jari Huttunen
Mikko Lukka
|Hyundai i20 R5
|RC2
|1:04'18.000
|3'39.100
|2'01.700
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|WRC
|Etkinlik
|İsveç Rallisi
|Alt-etkinlik
|3. Gün
|Pilotlar
|Elfyn Evans , Ott Tanak , Sébastien Ogier
|Takımlar
|Toyota Racing
|Editör
|Anna Duxbury
İsveç Rallisi: Evans galibiyete yakın
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