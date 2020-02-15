İsveç Rallisi: Evans galibiyete yakın

Gallerli sürücü, cumartesi sabahında gerçekleştirilen üç etapta da en hızlı kaydetti ve Torsby Sprint etabında dördüncü olmasına rağmen son şampiyon Tanak’la arasını 17 saniyenin üzerine çıkartmayı başardı.

Eğer Evans pazar günü de önde kalmayı başarırsa, 2017 Britanya Rallisi’nden sonraki ilk galibiyetini alacak.

Diğer Toyota sürücüleri Sebastiean Ogier ile Kalle Rovanpera’nın üçüncülük mücadelesinde öne geçen taraf, altı kez dünya şampiyonu Ogier oldu.

Gün boyunca yer değiştiren ikili arasında sadece yarım saniye bulunuyor.

M-Sport’tan Esapekka Lappi, Hyundai’den Thierry Neuville’e karşı zaman kaybetti ancak rakibinin 4.5 saniye önünde beşinci sırada.

Craig Breen ve Teemu Suninen de yedinci ve sekizinci sıraları korumaya devam ediyorlar.

İlk 10’u ise Takamoto Katsuta ve WRC3 lideri Juri Huttunen tamamlıyor.

Araçlar, olağandışı sıcak hava koşulları sebebiyle etaplarda kar olmamasına rağmen çivili lastikler kullanmaya devam ettiler.

Ralli, pazar günü gerçekleştirilecek olan tek etapla beraber tamamlanacak.

Genel klasman (İlk 10):