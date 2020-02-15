İsveç Rallisi: Evans, bitime iki etap kala liderliğini koruyor
Toyota sürücüsü Elfyn Evans, İsveç Rallisi’nin cumartesi sabahındaki etapların ardından 16.9 saniye farkla liderliğini koruyor.
Evans, güne Ott Tanak’ın 8.5 saniye önünde başladı, ancak Gallerli sürücü sıcak havada zorlu araziden de yararlanarak bu farkı iki katına çıkartmayı başardı.
Pazar gününün ilk etabı olan Likenas’ın olağandışı koşullar nedeniyle iptal edilmesiyle beraber Tanak’ın Evans’ı yakalaması için 25km’den daha az mesafe kaldı.
Bu ikilinin arkasında, Evans’ın takım arkadaşları Kalle Rovanpera ve Sebastien Ogier üçüncülük için savaşıyor. Ogier, 19 yaşındaki Rovanpera ile arayı 1.3 saniyeye indirmiş durumda.
M-Sport’tan Esapekka Lappi, Monte Carlo Rallisi’nin galibi Thierry Neuville’in önünde beşinci sırada yer alırken, Craig Breen yedinci ve Teemu Suninen sekizinci sırada kendisine yer buldu.
Takamoto Katsuta dokuzuncu sırada yer alırken, müşteri Toyota aracı ile ralliye katılan Jari-Matti Latvala motor sorunları nedeniyle mücadeleden çekildi.
WRC3 lideri Jari Huttunen ise genel klasmanda 10. sırada kendisine yer buldu.
Genel klasman (İlk 10:)
|Sıra
|Pilot / Co-pilot
|Araç
|Sınıf
|Toplam süre
|Fark
|Ara
|1
| Elfyn Evans
Scott Martin
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|58'55.700
|2
| Ott Tanak
Martin Jarveoja
|Hyundai i20 Coupe WRC
|RC1
|59'12.600
|16.900
|16.900
|3
| Kalle Rovanperä
Jonne Halttunen
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|59'23.700
|28.000
|11.100
|4
| Sébastien Ogier
Julien Ingrassia
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|59'25.000
|29.300
|1.300
|5
| Esapekka Lappi
Janne Ferm
|Ford Fiesta WRC
|RC1
|59'30.800
|35.100
|5.800
|6
| Thierry Neuville
Nicolas Gilsoul
|Hyundai i20 Coupe WRC
|RC1
|59'35.700
|40.000
|4.900
|7
| Craig Breen
Paul Nagle
|Hyundai i20 Coupe WRC
|RC1
|59'43.800
|48.100
|8.100
|8
| Teemu Suninen
Jarmo Lehtinen
|Ford Fiesta WRC
|RC1
|1:00'09.700
|1'14.000
|25.900
|9
| Takamoto Katsuta
Daniel Barritt
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|1:00'33.000
|1'37.300
|23.300
|10
| Jari Huttunen
Mikko Lukka
|Hyundai i20 R5
|RC2
|1:02'31.600
|3'35.900
|1'58.600
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|WRC
|Etkinlik
|İsveç Rallisi
|Alt-etkinlik
|3. Gün
|Editör
|Cem Özel
İsveç Rallisi: Evans, bitime iki etap kala liderliğini koruyor
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