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WRC / İsveç Rallisi / Etap raporu

İsveç Rallisi: Evans, bitime iki etap kala liderliğini koruyor

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Ekleyen:
, Editör
15 Şub 2020 11:47

Toyota sürücüsü Elfyn Evans, İsveç Rallisi’nin cumartesi sabahındaki etapların ardından 16.9 saniye farkla liderliğini koruyor.

Evans, güne Ott Tanak’ın 8.5 saniye önünde başladı, ancak Gallerli sürücü sıcak havada zorlu araziden de yararlanarak bu farkı iki katına çıkartmayı başardı.

Pazar gününün ilk etabı olan Likenas’ın olağandışı koşullar nedeniyle iptal edilmesiyle beraber Tanak’ın Evans’ı yakalaması için 25km’den daha az mesafe kaldı.

Bu ikilinin arkasında, Evans’ın takım arkadaşları Kalle Rovanpera ve Sebastien Ogier üçüncülük için savaşıyor. Ogier, 19 yaşındaki Rovanpera ile arayı 1.3 saniyeye indirmiş durumda.

M-Sport’tan Esapekka Lappi, Monte Carlo Rallisi’nin galibi Thierry Neuville’in önünde beşinci sırada yer alırken, Craig Breen yedinci ve Teemu Suninen sekizinci sırada kendisine yer buldu.

Takamoto Katsuta dokuzuncu sırada yer alırken, müşteri Toyota aracı ile ralliye katılan Jari-Matti Latvala motor sorunları nedeniyle mücadeleden çekildi.

WRC3 lideri Jari Huttunen ise genel klasmanda 10. sırada kendisine yer buldu.

Genel klasman (İlk 10:)

Sıra Pilot / Co-pilot Araç Sınıf Toplam süre Fark Ara
1 United Kingdom Elfyn Evans
United Kingdom Scott Martin 		Toyota Yaris WRC RC1 58'55.700    
2 Estonia Ott Tanak
Estonia Martin Jarveoja 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 59'12.600 16.900 16.900
3 Finland Kalle Rovanperä
Finland Jonne Halttunen 		Toyota Yaris WRC RC1 59'23.700 28.000 11.100
4 France Sébastien Ogier
France Julien Ingrassia 		Toyota Yaris WRC RC1 59'25.000 29.300 1.300
5 Finland Esapekka Lappi
Finland Janne Ferm 		Ford Fiesta WRC RC1 59'30.800 35.100 5.800
6 Belgium Thierry Neuville
Belgium Nicolas Gilsoul 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 59'35.700 40.000 4.900
7 Ireland Craig Breen
Ireland Paul Nagle 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 59'43.800 48.100 8.100
8 Finland Teemu Suninen
Finland Jarmo Lehtinen 		Ford Fiesta WRC RC1 1:00'09.700 1'14.000 25.900
9 Japan Takamoto Katsuta
United Kingdom Daniel Barritt 		Toyota Yaris WRC RC1 1:00'33.000 1'37.300 23.300
10 Finland Jari Huttunen
Mikko Lukka 		Hyundai i20 R5 RC2 1:02'31.600 3'35.900 1'58.600
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Seri WRC
Etkinlik İsveç Rallisi
Alt-etkinlik 3. Gün
Editör Cem Özel

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İsveç Rallisi

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