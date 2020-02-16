İsveç Rallisi: Evans, 2017’den sonraki ilk galibiyetini aldı

Gallerli sürücü, kısaltılan rallinin 21km’lik son etabı olan Likenas’a, Hyundai sürücüsü Ott Tanak’ın 17 saniye önünde başladı.

Güç etabında rakibine sadece 4.5 saniye kaybeden Evans, 2017 Britanya Rallisi’nden sonraki ilk galibiyetine ulaşmayı başardı.

Tanak ikinci olup Hyundai ile ilk kez podyuma çıkarken, çaylak Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera çok iyi bir performansla Güç Etabı’nı kazandı ve takım arkadaşı Sebastien Ogier’yi geçerek kariyerinin ilk podyumunu elde etti.

Altı kez dünya şampiyonu Ogier, çaylak takım arkadaşının 3.4 saniye gerisinde kalarak dördüncü olmasına rağmen, Güç Etabı’nda üçüncü olarak fazladan puanlar almayı başardı.

M-Sport sürücüsü Esapekka Lappi, podyum savaşına yakın kalmayı başarsa da beşinci olabildi. Monte Carlo Rallisi’nin galibi Thierry Neuville ise Güç Etabı’nda ikinci olmasına rağmen Lappi’nin 1.4 saniye gerisinde kaldı ve ralliyi altıncı sırada tamamladı.

İsveç’te Sebastien Loeb yerine Hyundai direksiyonuna geçen Craig Breen yedinci olurken, M-Sport’tan Teemu Suninen sekizinci, Toyota’dan Takamoto Katsuta dokuzuncu sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isim ise WRC3 sürücüsü Jari Huttunen oldu.

Ralli sonucu (ilk 10):