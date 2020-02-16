WRC
WRC
R
WRC
Monte Carlo Rallisi
22 Oca
-
26 Oca
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
İsveç Rallisi
12 Şub
-
16 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Meksika Rallisi
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
24 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Şili Rallisi
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
59 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Arjantin Rallisi
23 Nis
-
26 Nis
Sıradaki Etkinlik
66 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Portekiz Rallisi
21 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
94 gün
Tüm programı gör
R
WRC
İtalya Rallisi
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
108 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
150 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Finlandiya Rallisi
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
171 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Yeni Zelanda Rallisi
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
199 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Türkiye Rallisi
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
220 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Almanya Rallisi
15 Eki
-
18 Eki
Sıradaki Etkinlik
241 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
255 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Japonya Rallisi
19 Kas
-
22 Kas
Sıradaki Etkinlik
276 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
WRC / İsveç Rallisi / Etap raporu

İsveç Rallisi: Evans, 2017’den sonraki ilk galibiyetini aldı

paylaşım
yorumlar
İsveç Rallisi: Evans, 2017’den sonraki ilk galibiyetini aldı
Ekleyen:
, Editör
16 Şub 2020 12:38

Toyota sürücüsü Elfyn Evans, domine ettiği İsveç Rallisi’ni kazanarak 2017 Britanya Rallisi’nden sonraki ilk galibiyetini aldı.

Gallerli sürücü, kısaltılan rallinin 21km’lik son etabı olan Likenas’a, Hyundai sürücüsü Ott Tanak’ın 17 saniye önünde başladı.

Güç etabında rakibine sadece 4.5 saniye kaybeden Evans, 2017 Britanya Rallisi’nden sonraki ilk galibiyetine ulaşmayı başardı.

Tanak ikinci olup Hyundai ile ilk kez podyuma çıkarken, çaylak Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera çok iyi bir performansla Güç Etabı’nı kazandı ve takım arkadaşı Sebastien Ogier’yi geçerek kariyerinin ilk podyumunu elde etti.

Altı kez dünya şampiyonu Ogier, çaylak takım arkadaşının 3.4 saniye gerisinde kalarak dördüncü olmasına rağmen, Güç Etabı’nda üçüncü olarak fazladan puanlar almayı başardı.

M-Sport sürücüsü Esapekka Lappi, podyum savaşına yakın kalmayı başarsa da beşinci olabildi. Monte Carlo Rallisi’nin galibi Thierry Neuville ise Güç Etabı’nda ikinci olmasına rağmen Lappi’nin 1.4 saniye gerisinde kaldı ve ralliyi altıncı sırada tamamladı.

İsveç’te Sebastien Loeb yerine Hyundai direksiyonuna geçen Craig Breen yedinci olurken, M-Sport’tan Teemu Suninen sekizinci, Toyota’dan Takamoto Katsuta dokuzuncu sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isim ise WRC3 sürücüsü Jari Huttunen oldu.

Ralli sonucu (ilk 10):

Poz. No. Driver Araç Zaman/Fark
1 33 United Kingdom Elfyn Evans Toyota 1:11:43.1
2 8 Estonia Ott Tanak Hyundai +12.7
3 69 Finland Kalle Rovanpera Toyota +20.2
4 17 France Sebastien Ogier Toyota +23.6
5 4 Finland Esapekka Lappi Ford +32.4
6 11 Belgium Thierry Neuville Hyundai +33.8
7 16 Ireland Craig Breen Hyundai +1:00.9
8 3 Finland Teemu Suninen Ford +1:24.5
9 18 Japan Takamoto Katsuta Toyota +1:59.6
10 58 Finland Jari Huttunen Hyundai +4:03.0
Sonraki haber
İsveç Rallisi: Evans galibiyete yakın

Önceki haber

İsveç Rallisi: Evans galibiyete yakın
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik İsveç Rallisi
Alt-etkinlik 4. Gün
Editör Cem Özel

Yarış merkezi

İsveç Rallisi

İsveç Rallisi

12 Şub - 16 Şub
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Shakedown
Per 13 Şub
Per 13 Şub
00:01
09:01
1. Gün
Per 13 Şub
Per 13 Şub
11:08
20:08
2. Gün
Per 13 Şub
Cum 14 Şub
23:00
08:00
3. Gün
Cum 14 Şub
Cmt 15 Şub
23:13
08:13
4. Gün
Cmt 15 Şub
Paz 16 Şub
22:50
07:50
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
World Superbike

Toprak: "Philip Island için hedefim podyum!"

2
Formula 1

McLaren, MCL35'i ilk kez piste çıkardı!

1s
3
Formula 1

Mercedes, Verstappen ve Leclerc'in uzun süreli anlaşmalarından rahatsız değil

3s
4
Formula 1

Ferrari SF1000 ile SF90 arasındaki 10 fark

5
Formula 1

Racing Point'in 2020 aracına dair ilk görüntüler ortaya çıkmış olabilir

1s

Son Videolar

WRC: İsveç Rallisi 9. etap özeti 01:48
WRC
7dk

WRC: İsveç Rallisi 9. etap özeti

WRC: İsveç Rallisi 8. etap özeti 01:48
WRC

WRC: İsveç Rallisi 8. etap özeti

WRC: İsveç Rallisi 5-7. etap özeti 01:49
WRC

WRC: İsveç Rallisi 5-7. etap özeti

WRC: İsveç Rallisi 4. etap özeti 01:50
WRC

WRC: İsveç Rallisi 4. etap özeti

WRC: İsveç Rallisi 1-3. etap özeti 01:50
WRC

WRC: İsveç Rallisi 1-3. etap özeti

Son Haberler

İsveç Rallisi: Evans, 2017’den sonraki ilk galibiyetini aldı
WRC

İsveç Rallisi: Evans, 2017’den sonraki ilk galibiyetini aldı

İsveç Rallisi: Evans galibiyete yakın
WRC

İsveç Rallisi: Evans galibiyete yakın

İsveç Rallisi: Evans, bitime iki etap kala liderliğini koruyor
WRC

İsveç Rallisi: Evans, bitime iki etap kala liderliğini koruyor

İsveç Rallisi: Cuma gününün ardından Evans lider
WRC

İsveç Rallisi: Cuma gününün ardından Evans lider

İsveç Rallisi: Evans lider, Rovanpera ikinci
WRC

İsveç Rallisi: Evans lider, Rovanpera ikinci

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.