İsveç Rallisi: Cuma gününün ardından Evans lider

Evans, sabah gerçekleştirilen etapların ardından takım arkadaşı Kalle Rovanpera'nın önünde ilk sırada yer alıyordu ve öğleden sonra gerçekleştirilen etapta da güçlü performansını devam ettirdi.

Etabı Ott Tanak'ın 0.2 saniye gerisinde ikinci sırada tamamlayan Evans, genel klasmanda 8.5 saniye farkla ilk sırada yer alıyor.

Toyota'nın genç çaylağı Rovanpera, öğleden sonraki etapta kaybettiği zamanın ardından Tanak'ın 5.8 saniye gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. Onu 3.5 saniye geriden Toyota'nın diğer sürücüsü Sebastien Ogier takip ediyor.

Ogier cumartesi günü daha fazlasını yapabileceğine inanıyor.

Ogier, "Bazı yerlerde çakıl vardı ve bazı bölümlerdeki iyi yol tutuş ile sürüş yapmak eğlenceliydi. Bu yüzden iyi bir gün oldu. Ancak takım arkadaşlarım daha iyisini yapabileceğimizi gösteriyor." dedi.

M-Sport Ford'da Esapekka Lappi, Ogier'nin 3.1 saniye gerisinde beşinci sırada yer alırken onu da Hyundai'den Thierry Neuville takip ediyor. 2020 Monte Carlo Rallisi galibi, şu anda lider Evans'ın 23.6 saniye gerisinde.

Neuville, “Sürüş yapan ilk sürücü olmanın bir dezavantaj olacağını düşündük ve kesinlikle öyleydi. Genel durumdan memnun değiliz, ancak aracın durumundan memnunuz." dedi.

Craig Breen, Neuville'in 0.6 saniye gerisinde yedinci sırada yer alırken, M-Sport'tan Teemu Suninen sekizinci ve Toyota'dan Takamoto Katsuta dokuzuncu sırada yer alıyor.

2006'dan sonra ilk kez bir fabrika takımı için yarışmayan Jari-Matti Latvala, yaşadığı elektrik sorununun ardından son etapta sürüş yapamadı.

İlk 10'u WRC3 sürücüsü Emil Lindholm tamamlarken, WRC2'de Citroen sürücüsü Mads Ostberg, vatandaşı Ole Christian Veiby'nin Hyundai'sinin önünde ilk sırada yer alıyor.

Pontus Tidemand ise Ford Fiesta R5'iyle üçüncü sırada yer alıyor.

8. etap sonrası klasman (ilk 10):