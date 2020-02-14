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WRC / İsveç Rallisi / Yarış ayak raporu

İsveç Rallisi: Cuma gününün ardından Evans lider

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İsveç Rallisi: Cuma gününün ardından Evans lider
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
14 Şub 2020 16:50

Toyota sürücüsü Elfyn Evans, öğleden sonra yapılan sekizinci etap sonrası genel klasmanda ilk sırada yer alıyor.

Evans, sabah gerçekleştirilen etapların ardından takım arkadaşı Kalle Rovanpera'nın önünde ilk sırada yer alıyordu ve öğleden sonra gerçekleştirilen etapta da güçlü performansını devam ettirdi.

Etabı Ott Tanak'ın 0.2 saniye gerisinde ikinci sırada tamamlayan Evans, genel klasmanda 8.5 saniye farkla ilk sırada yer alıyor.

Toyota'nın genç çaylağı Rovanpera, öğleden sonraki etapta kaybettiği zamanın ardından Tanak'ın 5.8 saniye gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. Onu 3.5 saniye geriden Toyota'nın diğer sürücüsü Sebastien Ogier takip ediyor.

Ogier cumartesi günü daha fazlasını yapabileceğine inanıyor.

Ogier, "Bazı yerlerde çakıl vardı ve bazı bölümlerdeki iyi yol tutuş ile sürüş yapmak eğlenceliydi. Bu yüzden iyi bir gün oldu. Ancak takım arkadaşlarım daha iyisini yapabileceğimizi gösteriyor." dedi.

M-Sport Ford'da Esapekka Lappi, Ogier'nin 3.1 saniye gerisinde beşinci sırada yer alırken onu da Hyundai'den Thierry Neuville takip ediyor. 2020 Monte Carlo Rallisi galibi, şu anda lider Evans'ın 23.6 saniye gerisinde.

Neuville, “Sürüş yapan ilk sürücü olmanın bir dezavantaj olacağını düşündük ve kesinlikle öyleydi. Genel durumdan memnun değiliz, ancak aracın durumundan memnunuz." dedi.

Craig Breen, Neuville'in 0.6 saniye gerisinde yedinci sırada yer alırken, M-Sport'tan Teemu Suninen sekizinci ve Toyota'dan Takamoto Katsuta dokuzuncu sırada yer alıyor.

2006'dan sonra ilk kez bir fabrika takımı için yarışmayan Jari-Matti Latvala, yaşadığı elektrik sorununun ardından son etapta sürüş yapamadı.

İlk 10'u WRC3 sürücüsü Emil Lindholm tamamlarken, WRC2'de Citroen sürücüsü Mads Ostberg, vatandaşı Ole Christian Veiby'nin Hyundai'sinin önünde ilk sırada yer alıyor.

Pontus Tidemand ise Ford Fiesta R5'iyle üçüncü sırada yer alıyor.

8. etap sonrası klasman (ilk 10):

Sıra Pilot / Co-pilot Araç Sınıf Toplam süre Fark Ara
1 United Kingdom Elfyn Evans
United Kingdom Scott Martin 		Toyota Yaris WRC RC1 30'43.700    
2 Estonia Ott Tanak
Estonia Martin Jarveoja 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 30'52.200 8.500 8.500
3 Finland Kalle Rovanperä
Finland Jonne Halttunen 		Toyota Yaris WRC RC1 30'58.000 14.300 5.800
4 France Sébastien Ogier
France Julien Ingrassia 		Toyota Yaris WRC RC1 31'01.500 17.800 3.500
5 Finland Esapekka Lappi
Finland Janne Ferm 		Ford Fiesta WRC RC1 31'04.600 20.900 3.100
6 Belgium Thierry Neuville
Belgium Nicolas Gilsoul 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 31'07.300 23.600 2.700
7 Ireland Craig Breen
Ireland Paul Nagle 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 31'07.900 24.200 0.600
8 Finland Teemu Suninen
Finland Jarmo Lehtinen 		Ford Fiesta WRC RC1 31'15.100 31.400 7.200
9 Japan Takamoto Katsuta
United Kingdom Daniel Barritt 		Toyota Yaris WRC RC1 31'33.300 49.600 18.200
10 Finland Emil Lindholm
Finland Mikael Korhonen 		Škoda Fabia R5 Evo RC2 32'29.400 1'45.700 56.100
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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik İsveç Rallisi
Pilotlar Elfyn Evans , Ott Tanak , Kalle Rovanperä
Takımlar Toyota Racing
Editör Stephen Brunsdon

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