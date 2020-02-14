İsveç Rallisi: Cuma gününün ardından Evans lider
Toyota sürücüsü Elfyn Evans, öğleden sonra yapılan sekizinci etap sonrası genel klasmanda ilk sırada yer alıyor.
Evans, sabah gerçekleştirilen etapların ardından takım arkadaşı Kalle Rovanpera'nın önünde ilk sırada yer alıyordu ve öğleden sonra gerçekleştirilen etapta da güçlü performansını devam ettirdi.
Etabı Ott Tanak'ın 0.2 saniye gerisinde ikinci sırada tamamlayan Evans, genel klasmanda 8.5 saniye farkla ilk sırada yer alıyor.
Toyota'nın genç çaylağı Rovanpera, öğleden sonraki etapta kaybettiği zamanın ardından Tanak'ın 5.8 saniye gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. Onu 3.5 saniye geriden Toyota'nın diğer sürücüsü Sebastien Ogier takip ediyor.
Ogier cumartesi günü daha fazlasını yapabileceğine inanıyor.
Ogier, "Bazı yerlerde çakıl vardı ve bazı bölümlerdeki iyi yol tutuş ile sürüş yapmak eğlenceliydi. Bu yüzden iyi bir gün oldu. Ancak takım arkadaşlarım daha iyisini yapabileceğimizi gösteriyor." dedi.
M-Sport Ford'da Esapekka Lappi, Ogier'nin 3.1 saniye gerisinde beşinci sırada yer alırken onu da Hyundai'den Thierry Neuville takip ediyor. 2020 Monte Carlo Rallisi galibi, şu anda lider Evans'ın 23.6 saniye gerisinde.
Neuville, “Sürüş yapan ilk sürücü olmanın bir dezavantaj olacağını düşündük ve kesinlikle öyleydi. Genel durumdan memnun değiliz, ancak aracın durumundan memnunuz." dedi.
Craig Breen, Neuville'in 0.6 saniye gerisinde yedinci sırada yer alırken, M-Sport'tan Teemu Suninen sekizinci ve Toyota'dan Takamoto Katsuta dokuzuncu sırada yer alıyor.
2006'dan sonra ilk kez bir fabrika takımı için yarışmayan Jari-Matti Latvala, yaşadığı elektrik sorununun ardından son etapta sürüş yapamadı.
İlk 10'u WRC3 sürücüsü Emil Lindholm tamamlarken, WRC2'de Citroen sürücüsü Mads Ostberg, vatandaşı Ole Christian Veiby'nin Hyundai'sinin önünde ilk sırada yer alıyor.
Pontus Tidemand ise Ford Fiesta R5'iyle üçüncü sırada yer alıyor.
8. etap sonrası klasman (ilk 10):
|Sıra
|Pilot / Co-pilot
|Araç
|Sınıf
|Toplam süre
|Fark
|Ara
|1
| Elfyn Evans
Scott Martin
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|30'43.700
|2
| Ott Tanak
Martin Jarveoja
|Hyundai i20 Coupe WRC
|RC1
|30'52.200
|8.500
|8.500
|3
| Kalle Rovanperä
Jonne Halttunen
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|30'58.000
|14.300
|5.800
|4
| Sébastien Ogier
Julien Ingrassia
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|31'01.500
|17.800
|3.500
|5
| Esapekka Lappi
Janne Ferm
|Ford Fiesta WRC
|RC1
|31'04.600
|20.900
|3.100
|6
| Thierry Neuville
Nicolas Gilsoul
|Hyundai i20 Coupe WRC
|RC1
|31'07.300
|23.600
|2.700
|7
| Craig Breen
Paul Nagle
|Hyundai i20 Coupe WRC
|RC1
|31'07.900
|24.200
|0.600
|8
| Teemu Suninen
Jarmo Lehtinen
|Ford Fiesta WRC
|RC1
|31'15.100
|31.400
|7.200
|9
| Takamoto Katsuta
Daniel Barritt
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|31'33.300
|49.600
|18.200
|10
| Emil Lindholm
Mikael Korhonen
|Škoda Fabia R5 Evo
|RC2
|32'29.400
|1'45.700
|56.100
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|WRC
|Etkinlik
|İsveç Rallisi
|Pilotlar
|Elfyn Evans , Ott Tanak , Kalle Rovanperä
|Takımlar
|Toyota Racing
|Editör
|Stephen Brunsdon
İsveç Rallisi: Cuma gününün ardından Evans lider
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