İsveç Rallisi, 1. Etap: Rovanpera lider, Tanak takipte
İsveç Rallisi, Perşembe gecesi düzenlenen etapla başladı. İlk etabın galibi ise bu koşulları iyi tanıyan Kalle Rovanpera.
Takvimin tek kış rallisi olan İsveç Rallisi, Shakedown etabının ardından alışılageldiği üzere gece saatlerinde resmen start aldı.
Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki ilk etap, servis alanının yer aldığı Umea şehrinin epey yakınında gerçekleşti, etabın bitiş noktası da servis alanına oldukça yakında yer alıyor.
Normalde yolu şampiyona lideri Sebastien Ogier'in açması gerekmekteydi, ancak kendisi sadece yarım sezon mücadele edeceği için bu rallide yer almıyor; dolayısıyla iş, bu konuma geçen yıldan alışık bir isme düştü: son İsveç Rallisi galibi Kalle Rovanpera!
Kaygan zemine çocukluğundan beri alışkın olmasının avantajından bir kez daha faydalanan Rovanpera, dezavantajlı konumuna rağmen çok hızlıydı ve ilk sırada başladığı etabı 1.6 saniye gibi bir farkla lider tamamlamayı başardı.
İkinci sırada, 2019 sezonunda bu ralliyi kazanmayı başaran bir isim, yani Ott Tanak yer aldı. Yola dördüncü sırada çıkan Tanak, nispeten temiz koşullarda galibiyete oynayabileceği sinyallerini de verdi.
Estonyalı sürücü, geçen hafta antrenman amaçlı yerel bir ralliye katılmış ve Puma'ya kısa sürede alışabileceğini göstermişti.
Üçüncü sıra Monte Carlo'da şanssızlık üstüne şanssızlık yaşayan Elfyn Evans'a gitti. Evans, takım arkadaşı Rovanpera'nın 3.1 saniye gerisinde kaldı.
Dördüncü sırada geçen hafta Finlandiya Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen bir kış rallisine katılan Esapekka Lappi yer aldı.
Tıpkı vatandaşı Rovanpera gibi bu koşullara alışık olan Hyundai sürücüsü, belki de bunun etkisinden ötürü Monte Carlo'daki zorlukların ardından i20'ye epey alışmış göründü.
Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota GR Yaris Rally1
Fotoğraf: Toyota Racing
Beşinci sırada Monte Carlo'yu podyumda kapatan Hyundai sürücüsü Thierry Neuville yer aldı. Neuville, liderin tam 5 saniye gerisindeydi.
Altıncı sırada 5.6 saniye gerideki Takamoto Katsuta yer aldı. Bu haftadan itibaren üçüncü Toyota direksiyonuna geçen Katsuta, artık Ogier'in olmadığı tüm rallilerde fabrika sürücüsü olarak yarışacak.
Yedinci sırada 6.7 saniye gerideki Craig Breen [Hyundai], sekizinci sırada ise epey zorlanan Pierre-Louis Loubet yer aldı.
WRC2'de ise etabın galibi Fin sürücü Jari Huttunen. Kendi evinde yarışan Oliver Solberg ise üçüncü sırada yer almakta.
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