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WRC / İspanya Rallisi Haberler

Hyundai, İspanya Rallisi'nde beş araçla mücadele edecek

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden

İspanya ralli şampiyonu Nil Solans, Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki ilk rallisine, 2C Competition sürücüsü Pierre-Louis Loubet'in yerini alarak İspanya Rallisi'nde çıkacak.

Hyundai, İspanya Rallisi'nde beş araçla mücadele edecek

Hyundai 2C Competition takımı, gelecek hafta yapılacak olan sondan bir önceki WRC ayağı için Solans'ı getirecek. Loubet ise geçirdiği kazadan sonra kırılan kalçasından dolayı sezonun geri kalanında yarışamayacak.

Geçtiğimiz yıl İspanya Ralli Şampiyonası'nda şampiyonluğu kazanan 29 yaşındaki İspanyol sürücü, takıma değerli bilgiler getirecek. Solans ayrıca 2017'de Junior WRC şampiyonluğunu da elde etmişti.

Bu sezon Solans, Avrupa Ralli Şampiyonası'nda yarışıyor ve en iyi sonucu Polonya'daki dördüncülüktü. Şampiyonada ise yedinci sırada yer alıyor.

Solans tecrübeli co-pilot Marc Marti ile partner olacak. Marti daha önce Jesus Puras, Carlos Sainz ve Dani Sordo için co-pilotluk yapmıştı.

Solans'ın ERC için sürdüğü Rallye Team Spain de WRC'ye geçecek sürücülerini kutladı.

Takımın sosyal medya hesabındaki açıklamaya göre, "İlk defa WRC'ye bir Rallye Team Spain ikilisi terfi ettirildi."

“İspanya Rallisinde, Nil Solans ve Marc Marti Hyundai i20 Coupe WRC'yi sürerek bizi temsil edecek. "

"Bu, gerçekleşen büyük bir hayal." dedi.

WRC3 podium: winner Nil Solans, Miquel Ibanez, Ford Fiesta R2

WRC3 podium: winner Nil Solans, Miquel Ibanez, Ford Fiesta R2

Photo by: Sutton Images

Solans, Thierry Neuville, Ott Tanak, Dani Sordo ve Oliver Solberg'e katılarak beşinci Hyundai i20 aracına pilotluk yapacak.

Solberg ise gelecek sezon Hyundai ekibine katılacak ve Sordo ile üçüncü aracı paylaşacak.

2003 WRC şampiyonu Petter Solberg'in oğlu Oliver, üç yılın ardından M-Sport Ford'a katılan Craig Breen'in yerini alacak. İrlandalı, İngiliz takım ile iki yıllık anlaşma imzaladı.

İspanya Rallisi bu Cuma'dan itibaren 17 asfalt etaptan oluşacak.

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