İspanya Rallisi: Ogier'in liderliği sürüyor, 11. etap ise kaza nedeniyle iptal edildi
Toyota sürücüsü Sebastien Ogier sabah saatlerinde Kalle Rovanpera ile farkı arttırmayı başardı ve liderliğini korudu. Gus Greensmith ise büyük bir kaza yaparak ralliye veda ettiği gibi 11. etabın da iptal olmasına sebep oldu.
Cumartesi gününün sabah saatlerinde Rovanpera'ya üstünlük sağlamayı başaran ve liderliğini koruyan Ogier için ana tehdit günün ilk etabında -9. etap- galibiyete, 10. etapta ise ikinciliğe ulaşan Thierry Neuville gibi duruyor.
Belçikalı sürücü halen üçüncü sırada ancak ikinci Rovanpera ile fark kapanıyor.
Ancak tüm sürücülerin biraz momentum kaybettiğini söyleyebiliriz, nitekim 11. etapta büyük bir kaza yapan Greensmith etabın iptal olmasına sebep oldu.
Dün sorunlar yaşayan Ott Tanak 27.2 saniye geride dördüncü, yine dün lastik patlatan Dani Sordo beş, Elyfn Evans altı, Craig Breen yedi, Takamoto Katsuta sekiz, Adrien Fourmaux dokuz, şanssılıklar silsilesinden bir türlü kurtulamayan Pierre-Louis Loubet ise 10. sırada.
Cumartesi sabah özeti:
Cumartesi sabahında dünkü gibi değişken koşullar mevcut değildi, dolayısıyla kuru asfalt zeminde gerçekleşen 9. etapta zirveye şaşırtıcı olmayan bir isim yerleşti: en iyi asfalt sürücülerinden Neuville.
Önden kaymayla ve yol tutuş eksikliği ile mücadele ettiğini itiraf eden Belçikalı sürücü, en yakın rakibi Ogier'in 0.9 saniye önünde etap galibiyetine ulaştı.
İstediği tempoyu yakalayamadığı için şaşkın olduğunu belirten Rovanpera üçüncü, aracındaki sorunların çözüldüğünü söyleyen Tanak dördüncü, toparlanan M-Sport ile Breen beşinci sıradaydı.
İlk onu Evans, Katsuta, Greensmith, Sordo ve Loubet tamamladı.
11 Rally1 aracının tamamı yine çok rekabetçiydi; lider Ogier ile 11. sıradaki Fourmaux'u sadece 6.6 saniye ayırmaktaydı!
10. etapta Ogier'in bir önceki etabı telafi edecekbir performans gösterdiğini gördük, nitekim Fransız sürücü, ikinci sıradaki Neuville'in tam 2.6 saniye önünde etap galibiyetine ulaştı.
Zorlu bir etap geçiren ve son virajda aracının kontrolünü kaybetmesinin ardından bir şekilde parkura dönmeyi başaran Rovanpera üçüncü sırada yer aldı. Temiz bir etap geçiren Evans dört, takım arkadaşı ile aynı tempoyu tutturamayan Tanak beşinciydi.
Beşincilik mücadelesinde Evans'ın baskısı altındaki Sordo ise ancak dokuzuncu olabildi.
Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Photo by: McKlein / Motorsport Images
Cumartesi sabahının son etabı ve rallinin en uzun etabı olan 11. etapta ise trajedi hakimdi, nitekim Greensmith bir sağa dönüş esnasında çok hız yaparak yol kenarındaki bariyerlere çarptı, bu nedenle kırmızı bayrak çıktı ve araçlara normal hızlarında gitmesi talimatı verildi.
Kaza sonrası aracının sol tarafında ciddi hasar meydana gelen Greensmith ve yardımcı sürücüsü Jonas Andersson kazadan yara almadan kurtuldular, ancak araçlar enkazın arkasında birikmeye başlamıştı ve etabın normal bir şekilde devam etmesine neden yoktu.
Dolayısıyla etap tamamen iptal edildi, ancak öğleden sonra sabah saatlerindeki üç etap yeniden geçileceği için sürücüler bu uzun parkuru test etmekten mahrum kalmayacaklar.
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