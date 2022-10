İspanya Rallisi: Ogier son gün öncesi farkı açtı, Rovanpera üçüncü!

Haberi dinle

Dominant bir Cumartesi günü geçiren Ogier, üç etap galibiyetine ulaştığı günü ikinci sıradaki Thierry Neuville'in 20.7 saniye önünde kapatıyor.

Sabah saatlerinde Rovanpera ile farkı kapatmayı başaran Neuville, günün sonunda yeni şampiyonun 1.4 saniye önünde ikinciliğe yükselmeyi başardı.

Sorunlar yaşamaya devam ettiği rallide bir hayli geri düşen Ott Tanak 36.6. saniye geride dördüncü, kendi evinde fena bir ralli geçirmeyen Dani Sordo beşinci, Elfyn Evans altıncı, en iyi M-Sport ile Craig Breen ise yedinci sırada.

Cumartesi öğleden sonra özet:

İptal olan 11. etabın ardından sürücüler uzun bir öğlen arası verdiler. En uzun mola veren isimlerden Ogier buna rağmen hiç tempo kaybetmedi ve günün ikinci etap galibiyetini hanesine yazdırdı. İkinci sırada ise 2.2 saniye gerideki Tanak bulunmaktaydı.

Bir kez daha istediğini elde edemeyen Rovanpera üçüncü, Neuville ise Rovanpera'nın sadece 0.5 saniye gerisinde dördüncü oldu.

Rally1 araçları tıpkı 9. etapta olduğu gibi (bugün bazı etaplar iki kez geçildi, dolayısıyla 9 ile 12. etaplar aynı) 12. etapta da birbirlerine çok yakınlardı, ilk 10 sırayı sadece 10.5 saniye ayırıyordu!

Ogier'in yükselişi 13. etapta da devam etti ve günün üçüncü etap galibiyetini hanesine yazdırarak liderliğini sağlamlaştırdı. 3.3 saniye geride ise yine Tanak bulunmaktaydı.

Bir kez daha geride kalan ve Ogier'i geçmek için "çılgın riskler" alması gerektiğini düşünen Rovanpera üçüncü, Neuville dördüncü, Sordo beşinci, Evans altıncı, tempo kaybeden Breen ise Katsuta'nın arkasında sekizinciydi.

Kalle Rovanpera, Toyota Gazoo Racing WRT Photo by: McKlein / Motorsport Images

Ogier'in serisi 14. etapta son buldu, nitekim sabah Greensmith'in kazası nedeniyle iptal edilen El Montmell virajının ilk ve son geçişinde bir ismin bambaşka bir seviyeye çıktığını gördük: Dani Sordo!

Etabı en yakın rakibi Neuville'in 5.0 saniye önünde tamamlayan Sordo, etabı çok sevdiğini ve zaman hesabı yapmadan deli gibi zorladığını söyledi.

Rovanpera'nın başında bu kez birtakım sorunlar vardı, ilk virajlarda sıkıntı yaşayarak zaman kaybeden Fin sürücü, Sordo'nun tam 10.3 saniye gerisinde yedinci olabildi; dahası, Neuville kendisiyle farkı 0.4 saniyeye kadar indirmeyi başardı!

Dördüncü sırada çok iyi bir etap geçiren Katsuta, beşinci sırada Tanak, altıncı sırada ise beşincilik savaşında büyük yara alan Evans yer almaktaydı.

Cumartesi günü, günün sadece bir kez geçilen tek etabı olan Salou köyündeki özel etapta sona erdi. Bu tür koşulları seven Neuville, takım arkadaşı Tanak ile birebir zamanı elde ederek etap galibiyetine ulaştı. Üçüncü sırada Ogier yer aldı.

2.1 kilometrelik kısa etapta birçok WRC2 aracının da atak yaptığını gördük, ilk 10 sırada tam 4 WRC2 aracı yer aldı.

Rovanpera bu etapta 1.8 saniye geride kalarak beşinci oldu ve genel sıralamada ikinciliği kaybetti. Fin sürücü, son güne ufak bir farkla üçüncü giriyor.

Diğer yandan, M-Sport'un 11. Etapta meydana gelen kazanın ardından Greensmith'in aracını onarmaya çalışacağı ve Britanyalının yarın ralliye yeniden katılabileceği doğrulandı.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

