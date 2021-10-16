İspanya Rallisi: Neuville liderliğin kontrolünü aldı, Ogier geri dönmeye çalışıyor

Hyundai sürücüsü, İspanya'nın hızlı asfalt yollarında bugün yapılan yedi etabın altısını kazanmayı başararak Pazar günü yapılacak son dört etap öncesinde Toyota pilotu Elfyn Evans'ın 16.4 saniye önünde yer aldı.

Cuma öğleden sonra yapılan dördüncü etabı kazanan Neuville, üst üste sekiz etap kazanmayı başardı. Belçikalı pilotun galibiyet serisini ise 12. etapta Ogier bitirdi.

Evans günü rahat bir şekilde ikinci sırada, şampiyona lideri Ogier'nin 22.3 saniye önünde bitirdi. Gallerli pilotun şampiyonluk ümitlerini İtalya'da, sezonun son rallisi olacak olan Monza Rallisi'ne taşımak istiyorsa bu farkı koruması gerekecek.

Evans'ın yaptığı ayarlarda birkaç şey kendisine yardımcı olmuş olsa da, Ogier'nin Yaris'inde yapılan değişimler işe yaramadı ve Hyundai pilotu Dani Sordo ile verdiği üçüncülük mücadelesinde vakit kaybetmeye başladı.

Ogier, günün son etabında aracı stop ettirerek vakit kaybetti ve genel sıralamada dördüncü sıradaki Sordo'nun sadece 1.2 saniye önünde yer aldı.

Kalle Rovanpera, Cumartesi gününü beşinci sırada tamamlarken Gus Greensmith, Oliver Solberg'i son etapta geçerek genel sıralamada altıncı sıraya çıktı. M-Sport pilotu Adrien Fourmaux ise sorun yaşadı.

Genel klasman lideri Neuville açıklamalarında, "Bugün hiç kolay değildi. Yol, bilgi kitapçığımızdakine göre daha kirliydi. Piste çıkan 10. araç biziz, bu nedenle koşullar çok değişiyor." dedi.

Genel sıralamada Neuville, Evans ile arayı açmaya devam etti. Dün 1.6 saniye olan fark, bugün 16.4 saniyeye çıktı.

İspanya Rallisi, Pazar günü yapılacak olan dört etabın ardından sona erecek.

Etap galipleri

7. etap: T. Neuville

8. etap: T. Neuville

9. etap: T. Neuville

10. etap : T. Neuville

11. etap: S. Ogier

12. etap: T. Neuville / S. Ogier

13. etap: T. Neuville

İspanya Rallisi - 13. etabın ardından genel klasman: