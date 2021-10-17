İspanya Rallisi: Neuville galibiyete yaklaştı, Ogier üçüncülüğü kaybetti

Toyota sürücüsü Elfyn Evans'tan aldığı liderliği, her geçen etap daha da pekiştiren Hyundai sürücüsü Thierry Neuville, pazar sabahı gerçekleştirilen etapların ardından farkı daha da artırdı.

Pazar sabahı gerçekleştirilen 14. etabı, Hyundai sürücüsü Dani Sordo kazandı ve Thierry Neuville ikinci olurken, Elfyn Evans üçüncü ve Sebastien Ogier dördüncü oldu. Bu dört isim sadece 1.7 saniye içinde dizildi.

Sabahki ikinci etapta da yine Sordo üstünlüğü vardı ve bu etabı, Belçikalı Neuville'in 0.2 saniye önünde ilk tamamladı ve böylelikle genel klasmanda Sebastien Ogier'i geçerek üçüncü sıraya çıktı. Ogier bu etabı 1.1 saniye geride üçüncü bitirirken, Kalle Rovanpera dördüncü ve Elfyn Evans beşinci oldu.

Power Stage öncesi son etap olan Santa Marina 2 etabında ise bir kez daha Sordo'nun liderliği vardı. Podyum için Ogier ile çekişen Sordo, bu etabı Fransız sürücünün 0.7 saniye önünde ilk sırada tamamladı. Neuville bu etabı tıpkı Adrien Fourmaux gibi 2.3 saniye geride üçüncü bitirirken, Evans 3 saniye geride beşinci oldu.

Bu sonuçların ardından Neuville, bitime bir etap kala Evans'ın 21.3 saniye önünde ilk sırada yer alıyor ve son etapta hata yapmadığı takdirde galibiyete ulaşacak.

Bu hafta sonuna galibiyet hedefiyle gelen Evans, her geçen etap geriye düşmesinin ardından Neuville'in 21.3 saniye gerisinde kaldı ve ikinci sırada yer alıyor.

Sordo, bitime bir etap kala Evans'ın 15.4 saniye gerisinde üçüncü sırada yer alırken, dördüncü Ogier ile arasındaki zaman farkı sadece 2.3 saniye. Bu açıdan son etap oldukça heyecanlı geçecek.

Bu hafta sonu galibiyet mücadelesi veremeyen Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera, bitime bit etap kala, Ogier'in 47.3 saniye gerisinde beşinci sırada yer alıyor.

Gus Greensmith, Rovanpera'nın 2 dakika 37.9 saniye gerisinde altıncı sırada yer alırken, onu 4.9 saniye geriden Oliver Solberg takip ediyor.

Yakın grupta Nil Solans, Solberg'in sadece 4.7 saniye gerisinde yer alıyor.

WRC2 sınıfında ise Eric Camili lider durumda.

İspanya Rallisi, öğleden sonra yapılacak son etapla beraber sona erecek.