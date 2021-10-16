İspanya Rallisi: Neuville farkı açmaya başladı

Cumartesi sabahı zaman zaman zorlu ve sisli şartlarda gerçekleştirilen etaplarda harika bir performans sergileyen Hyundai sürücüsü, cuma akşamı Elfyn Evans'a karşı yakaladığı 0.7 saniyelik avantajı, cumartesi sabahı 9 saniyeye kadar çıkardı.

Neuville, günün ilk etabını Toyota sürücüsü Evans'ın 1.7 saniye önünde ilk sırada tamamlarken, ikinci etabı da Adrien Fourmaux'un 1.7 saniye önünde lider bitirdi.

Sabah yapılan son etaba da damgasını vuran Belçikalı pilot, Dani Sordo'dan 0.3 saniye daha iyi bir zaman çıkardı ve arka arkaya altıncı etap zaferini elde etti.

Sonuç olarak Neuville, öğleden sonra gerçekleştirilecek dört etap öncesinde Toyota sürücüsü Evans'ın 9 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Bu hafta sonuna, şampiyonluk ümitlerini son ralliye taşıma hedefiyle başlayan Evans, cuma gününe iyi başlasa da Neuville'e geçilmekten kurtulamadı ve şu anda ikinci sırada yer alıyor.

Bu hafta sonu şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunan şampiyona lideri Sebastien Ogier, geride kalan dokuz etabın ardından lider Neuville'in 32, Evans'ın ise 23 saniye ardında üçüncü sırada bulunuyor.

Kendi ülkesinde yarışan Hyundai sürücüsü Dani Sordo, iyi bir geri dönüşe imza atmasının ardından Ogier ile arasındaki farkı 0.2 saniyeye indirdi. Gün boyunca ikili arasında kıyasıya bir rekabet yaşanması bekleniyor.

Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera, son etapta tehlikeli bir an yaşamasının ardından genel klasmanda Neuville'in 53.7 saniye gerisine düştü. Yine de ilk beşte yer almayı sürdürüyor.

Sabahın güçlü isimlerinden Fourmaux, lider Neuville'in 1 dakika 26.2 saniye gerisinde altıncı sırada yer alırken, Oliver Solberg 2 dakika 44 saniye geride yedici ve Nil Solans sekizinci sırada yer alıyor.

M-Sport Ford sürücüsü Gus Greensmith, sabahın son etabında yaşadığı sorunun ardından dokuzuncu sıraya gerilemiş durumda.

İlk onu ise bu hafta sonu Citroen C3 ile WRC2 sınıfında mücadele eden Eric Camilli tamamlıyor.

Etap galipleri:

7. etap: T. Neuville

8. etap: T. Neuville

9. etap: T. Neuville

İspanya Rallisi 9. etabın ardından klasman:

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: Toyota Racing