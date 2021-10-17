İspanya Rallisi: Neuville domine etti, Evans şampiyonluk umutlarını sürdürdü

Hyundai sürücüsü Neuville ve co-pilotu Martijn Wydaeghe, Belçika Rallisi’nin ardından bu sezonki ikinci galibiyetlerini İspanya’nın asfalt yollarında elde ettiler.

Toyota sürücüsü Evans cuma gününün lideri olsa da, art arda sekiz etap kazanan Neuville’i durduramadı ve 24.1 saniye geride ikinci sırada yer aldı.

Neuville’in pazar günkü dört etapta gerçekleştirdiği istikrarlı sürüş, son etap öncesinde ateşleme sorunu yaşamasına rağmen galibiyeti getirdi.

Evans’ın ikinciliği ise, sezonun son mücadelesi Monza Rallisi öncesinde Gallerli sürücünün şampiyonluk umutlarını sürdürmesini sağladı.

Hyundai’nin İspanyol sürücüsü Dani Sordo, son gün gerçekleştirilen dört etabı da kazanarak podyuma çıkmayı başarırken, şampiyona lideri Toyota sürücüsü Sebastien Ogier dördüncü sırada yer aldı. Ogier son ralli öncesinde Evans’ın 17 puan önünde liderliğini koruyor.

Güç Etabı’nda ilk iki sırayı Hyundai’nin almasıyla beraber markalar şampiyonasında da mücadele son ralliye taşınmış oldu.

Toyota’nın genç sürücüsü Kalle Rovanpera, WRC’deki ilk İspanya Rallisi’ni beşinci sırada tamamlarken, M-Sport’tan Gus Greensmith altıncı oldu.

Hyundai’nin çaylak isimleri Oliver Solberg ve Nil Solans ise sırasıyla yedinci ve sekizinci oldular.

WRC2’de zafer Eric Camilli’nin olurken, İspanya’da mücadele etmemesine rağmen rakibi Mads Ostberg’in dördüncü olması sayesinde şampiyonluk Andreas Mikkelsen’in oldu.

Sezonun son mücadelesi, 18-21 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Monza Rallisi olacak.

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: Toyota Racing

Etap galipleri:

14. etap: D. Sordo

15. etap: D. Sordo

16. etap: D. Sordo

17. etap: D. Sordo

Güç Etabı

1. D. Sordo (5 puan)

2. T. Neuville (4 puan)

3. E. Evans (3 puan)

4. S. Ogier (2 puan)

5. K. Rovanperä (1 puan)

İspanya Rallisi sonucu: