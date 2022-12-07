Hyundai'nin yeni takım patronu Cyril Abiteboul oldu!
Eski Renault takım patronu Cyril Abiteboul, gelecek sezondan itibaren Hyundai Motorsports takım patronu rolünde olacak. Abiteboul, hem WRC, hem de touring car operasyonlarının başında olacak.
Autosport kaynaklarına göre Abiteboul, geçtiğimiz Aralık ayından, yani Andrea Adamo'nun ayrılığından bu yana takım patronu arayan Hyundai için en ideal isim.
Son bir senedir geçici olarak operasyonların başında bulunan Julien Moncet, Japonya Rallisi'nin ardından gelecekte bu rolde bulunmayı beklemediğini söylemişti -öyle de oldu.
Abiteboul'un motor sporlarında geniş bir tecrübesi yer almakta. Uzun süre Formula 1'de çeşitli rollerde görev alan Abiteboul, 2012-2014 sezonları arasında Caterham F1 takım patronluğunu yapmış, sonrasında daha küçük bir rolle Renault'a geçmişti.
2017 sezonunda Renault takım patronluğu görevine getirilen Abiteboul, dört sene bu görevi yürüttükten sonra Enstone merkezli takımın Alpine olarak yeniden yapılanmasında yer almamış ve takımdan ayrılmıştı.
Renault'tan ayrıldıktan sonra daha farklı bir role geçiş yapan Abiteboul, son iki seneyi Formula 2 ve Formula 3'e güç ünitesi sağlayan Mecachrome'a danışmanlık yaparak geçirdi.
Tüm kariyerini F1'de geçiren Abiteboul, kariyerinde ilk kez ralli ve touring disiplinlerinde görev alacak; bu kendisi için de büyük bir meydan okuma.
Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1
Photo by: Tomasz Kaliński
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