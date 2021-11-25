Hyundai’nin 2022 WRC aracı, prototipten "çok farklı" olacak

Koreli marka, prototip Rally1 i20 ile testler yapmaya devam ederken markanın Almanya'da bulunan ekibi ise tamamen yeni i20 üzerine çalışmaya devam ediyor ve iki araç arasındaki tek ortak noktanın lastikler olacağı belirtildi.

Ekim ayında takım, prototip aracı ile kuzey İtalya'da, gelecek sene görülebilecek koşulları test etmek ve ortaya çıkabilecek muhtemel sorunları görmek amacıyla, 1500 kilometrelik bir ralli simülasyonu tamamladı.

Bu testten elde edilen bilgi, Pazar günü yapılacak olan altı günlük teste aktarılacak.

Motorsport.com'a açıklamalarda bulunan Adamo, "2022 çalışmalarına çok önceden başladık."

"İki araç arasındaki tek ortak nokta jantlar olacak, onun dışında tamamen farklı bir araca sahip olacağız." dedi.

Testin takım için oldukça önemli olduğuna değinen Adamo, 2 ay sonra yapılacak olan Monte Carlo Rallisi öncesinde aracın gelişiminde ne durumda oldukları sorusuna, "Durum biraz Shrek filmindeki, gidecekleri yerden çok uzakta oldukları anda eşeğin 'Geldik mi?' sorusunu sorup durmasına benziyor."

"Mühendislerimle beraber eşeğin olduğu durumdayız. Sorun şu ki nereye gitmemiz gerektiği konusunda net bir cevaba sahip değiliz."

"Evet, bu önemli bir test ama bundan alacağımız cevaplar daha da önemli." yanıtını verdi.

Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai i20 Rally1 Fotoğraf: Hyundai

Her ne kadar 2021 sezonu geçtiğimiz hafta sonu tamamlanmış olsa da, Ocak ayında yapılacak olan sezonun açılış rallisi Monte Carlo Rallisi'ne geri sayım başladı. Adamo, takımının WRC'nin hibrit dönemine hazır olmaktan başka seçeneği olmadığını söyledi.

Konu hakkında konuşan Adamo, "Sorun şu ki hazır olmaktan başka bir seçeneğimiz yok."

"Her ne kadar insanlar benim güçlü olduğumu düşünüyor olsalar da benim, sırf üretici parçaları zamanında göndermediği için, FIA'yı arayıp organizasyonu bir hafta ertelemesini isteyebilecek gücüm yok. Belirli hedef günler var ve buna saygı duymak zorundasınız." dedi.

Bu hafta Hyundai'nin rakipleri Toyota ve M-Sport Ford, Fransa'daki asfalt yollarda Yaris ve Puma Rally1 araçlarını test ederek Monte Carlo'da karşılarına çıkacak etaplar için hazırlık yapmaya çalıştılar.

Geçtiğimiz hafta sekizinci dünya şampiyonluğunu alan Sebastien Ogier'in, tamamen yeni Yaris'i ilk defa bu hafta test etmesi bekleniyor.