Önceki / 2023 Portekiz Rallisi: Shakedown'ın en hızlısı Evans!
WRC Haberler

Hyundai, WRC'de uzun vadeli bir pilot kadrosu belirlemek istiyor

Hyundai WRC takımı, Dani Sordo'nun sezonun kalan yarışlarının hepsinde vefat eden Craig Breen'in yerine mücadele etmeyeceğini, bunun yerine uzun vadeli seçenekleri değerlendireceklerini açıkladı.

Tom Howard
Ekleyen:
Dani Sordo, Candido Carrera, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Hyundai, bu sezon Sordo ile Breen'in dönüşümlü olarak mücadele etmeleri yönünde bir anlaşma yapmıştı. Sordo, 2014'ten bu yana Hyundai bünyesinde yer alsa da 2018'den bu yana yarı zamanlı yarışlara katılıyor.

Sordo, Breen'in trajik bir şekilde hayatını kaybetmesinin ardından Portekiz Rallisi'ne katılması yönünde çağrıldı. Takım, Sordo'nun Sardunya Rallisi'ne de katılacağını açıkladı ancak henüz 3. araç ile ilgili bir plan açıklanmadı.

Takım Patronu Cyril Abiteboul, uzun vadeli seçeneklerini değerlendirdiklerini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Abiteboul, "Size, Dani'nin tüm rallilere katılamayacağını doğrulayabilirim. Kadromuz gelecekte açıklanacak ve şu anda onu yapma aşamasındayız."

"Bu konuya bakıyoruz ancak şu anda bir açıklama yapmak için erken. Diyebileceğim tek şey, sadece bu seneye değil, gelecek seneye ve sonrasına da bakıyoruz."

"Çok talihsiz bir durumda yapmak zorunda olduğumuz hareketi bir boşluk doldurma hareketi olarak görmek istemiyorum. Bunu takım ve şirket için stratejik bir karar olarak görmek istiyorum."

"Uzun vadeli olarak burada olmayı umuyor ve bekliyoruz. Bu yüzden, bu sezonun geri kalanı için sürücü kadrosu sorununa yalnızca takım üzerinde uzun vadeli bir etki perspektifi ile bakabiliriz." dedi.

Cyril Abiteboul, Team principal Hyundai World Rally Team

Cyril Abiteboul, Team principal Hyundai World Rally Team

Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Abiteboul, genç bir sürücünün muhtemel bir seçenek olacağını ancak 5 kez WRC mücadelesini kazanan Kris Meeke'nin de seçenekler arasında olabileceğini işaret etti.

Meeke, Hyundai Team Portekiz tarafından Portekiz Ralli Şampiyonası'nda Breen'in yerine mücadele etmesi için çağrılmıştı. Meeke, o seride katıldığı ilk ralliyi kazandı.

Abiteboul, "Belli senaryoda Kris değerlendirilebilir ancak birçok farklı senaryo var."

"Gerçekten uzun vadeli planlamayı düşünüyoruz. Bu da size nereye baktığımıza dair bir ipucu verebilir." dedi.

Genç bir sürücü olup olamayacağı sorulduğunda ise Abiteboul, "Bu, Kore'deki Hyundai genel merkezinin en üst yönetimi de dahil olmak üzere bir fikir oluşturma sürecinde olduğumuz bir soru, sadece bu yıla ve bu yıla mı bakıyoruz yoksa uzun vadeli planlara mı bakıyoruz?"

"Bir sürücünün Rally2'den Rally1'e geçmesindeki zorluk beni hayrete düşürdü. Bence bu, stratejimize yansıtılması gereken bir şey." şeklinde cevap verdi.

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

2023 Portekiz Rallisi: Shakedown'ın en hızlısı Evans!
Tom Howard Daha fazlası
Tom Howard
Elfyn Evans kaza yaparak Portekiz Rallisi'ne veda etti!

Elfyn Evans kaza yaparak Portekiz Rallisi'ne veda etti!

WRC
Portekiz Rallisi

Elfyn Evans kaza yaparak Portekiz Rallisi'ne veda etti! Elfyn Evans kaza yaparak Portekiz Rallisi'ne veda etti!

2023 Portekiz Rallisi: Tanak lider başladı, Rovanpera takipte!

2023 Portekiz Rallisi: Tanak lider başladı, Rovanpera takipte!

WRC
Portekiz Rallisi

2023 Portekiz Rallisi: Tanak lider başladı, Rovanpera takipte! 2023 Portekiz Rallisi: Tanak lider başladı, Rovanpera takipte!

Meeke, Breen'in yerine çıktığı ilk rallide galibiyete ulaştı!

Meeke, Breen'in yerine çıktığı ilk rallide galibiyete ulaştı!

WRC

Meeke, Breen'in yerine çıktığı ilk rallide galibiyete ulaştı! Meeke, Breen'in yerine çıktığı ilk rallide galibiyete ulaştı!

Hyundai Motorsport Daha fazlası
Hyundai Motorsport
Hyundai, Breen'in kazasıyla ilgili detayları paylaştı

Hyundai, Breen'in kazasıyla ilgili detayları paylaştı

WRC
Hırvatistan Rallisi

Hyundai, Breen'in kazasıyla ilgili detayları paylaştı Hyundai, Breen'in kazasıyla ilgili detayları paylaştı

Hyundai, Breen'e özel renk düzenini tanıttı

Hyundai, Breen'e özel renk düzenini tanıttı

WRC
Hırvatistan Rallisi

Hyundai, Breen'e özel renk düzenini tanıttı Hyundai, Breen'e özel renk düzenini tanıttı

Neuville: "Hibrit, WRC Meksika Rallisi'nde her zamankinden daha etkili olacak"

Neuville: "Hibrit, WRC Meksika Rallisi'nde her zamankinden daha etkili olacak"

WRC
Meksika Rallisi

Neuville: "Hibrit, WRC Meksika Rallisi'nde her zamankinden daha etkili olacak" Neuville: "Hibrit, WRC Meksika Rallisi'nde her zamankinden daha etkili olacak"

Son Haberler

Wolff, Mick'in Williams'ta mı yarışmasını istiyor?

Wolff, Mick'in Williams'ta mı yarışmasını istiyor?

F1 Formula 1
Miami GP

Wolff, Mick'in Williams'ta mı yarışmasını istiyor? Wolff, Mick'in Williams'ta mı yarışmasını istiyor?

Marko üç yarışlık süreyi doğruladı: "De Vries performansını artırmalı!"

Marko üç yarışlık süreyi doğruladı: "De Vries performansını artırmalı!"

F1 Formula 1

Marko üç yarışlık süreyi doğruladı: "De Vries performansını artırmalı!" Marko üç yarışlık süreyi doğruladı: "De Vries performansını artırmalı!"

AlphaTauri, Imola için önemli güncellemeler hazırlıyor

AlphaTauri, Imola için önemli güncellemeler hazırlıyor

F1 Formula 1
Miami GP

AlphaTauri, Imola için önemli güncellemeler hazırlıyor AlphaTauri, Imola için önemli güncellemeler hazırlıyor

Herbert: "Hamilton, Ferrari ile yarışmalı"

Herbert: "Hamilton, Ferrari ile yarışmalı"

F1 Formula 1

Herbert: "Hamilton, Ferrari ile yarışmalı" Herbert: "Hamilton, Ferrari ile yarışmalı"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.