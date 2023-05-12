Hyundai, WRC'de uzun vadeli bir pilot kadrosu belirlemek istiyor

Hyundai, bu sezon Sordo ile Breen'in dönüşümlü olarak mücadele etmeleri yönünde bir anlaşma yapmıştı. Sordo, 2014'ten bu yana Hyundai bünyesinde yer alsa da 2018'den bu yana yarı zamanlı yarışlara katılıyor.

Sordo, Breen'in trajik bir şekilde hayatını kaybetmesinin ardından Portekiz Rallisi'ne katılması yönünde çağrıldı. Takım, Sordo'nun Sardunya Rallisi'ne de katılacağını açıkladı ancak henüz 3. araç ile ilgili bir plan açıklanmadı.

Takım Patronu Cyril Abiteboul, uzun vadeli seçeneklerini değerlendirdiklerini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Abiteboul, "Size, Dani'nin tüm rallilere katılamayacağını doğrulayabilirim. Kadromuz gelecekte açıklanacak ve şu anda onu yapma aşamasındayız."

"Bu konuya bakıyoruz ancak şu anda bir açıklama yapmak için erken. Diyebileceğim tek şey, sadece bu seneye değil, gelecek seneye ve sonrasına da bakıyoruz."

"Çok talihsiz bir durumda yapmak zorunda olduğumuz hareketi bir boşluk doldurma hareketi olarak görmek istemiyorum. Bunu takım ve şirket için stratejik bir karar olarak görmek istiyorum."

"Uzun vadeli olarak burada olmayı umuyor ve bekliyoruz. Bu yüzden, bu sezonun geri kalanı için sürücü kadrosu sorununa yalnızca takım üzerinde uzun vadeli bir etki perspektifi ile bakabiliriz." dedi.

Cyril Abiteboul, Team principal Hyundai World Rally Team Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Abiteboul, genç bir sürücünün muhtemel bir seçenek olacağını ancak 5 kez WRC mücadelesini kazanan Kris Meeke'nin de seçenekler arasında olabileceğini işaret etti.

Meeke, Hyundai Team Portekiz tarafından Portekiz Ralli Şampiyonası'nda Breen'in yerine mücadele etmesi için çağrılmıştı. Meeke, o seride katıldığı ilk ralliyi kazandı.

Abiteboul, "Belli senaryoda Kris değerlendirilebilir ancak birçok farklı senaryo var."

"Gerçekten uzun vadeli planlamayı düşünüyoruz. Bu da size nereye baktığımıza dair bir ipucu verebilir." dedi.

Genç bir sürücü olup olamayacağı sorulduğunda ise Abiteboul, "Bu, Kore'deki Hyundai genel merkezinin en üst yönetimi de dahil olmak üzere bir fikir oluşturma sürecinde olduğumuz bir soru, sadece bu yıla ve bu yıla mı bakıyoruz yoksa uzun vadeli planlara mı bakıyoruz?"

"Bir sürücünün Rally2'den Rally1'e geçmesindeki zorluk beni hayrete düşürdü. Bence bu, stratejimize yansıtılması gereken bir şey." şeklinde cevap verdi.