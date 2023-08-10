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Hyundai, WRC aracını geliştirmek için 'Ekim jokerini' kullanacak

Hyundai, aracını geliştirerek Toyota ile arasındaki farkı kapatmak için Ekim ayındaki homologasyon dönemini kullanacak.

Tom Howard
Ekleyen:
Teemu Suninen, Mikko Markkula, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Koreli marka bu sezon WRC'nin öncüsü Toyota'yı yakalamak için önemli adımlar attı, ancak dokuz turun ardından Hyundai, Toyota'nın yedi zaferine karşılık Sardunya'da yalnızca bir zafer elde etti.

Hyundai'nin en büyük gelişimi hızlı çakıl rallilerinde gerçekleşti. Estonya'da ikinci, üçüncü ve beşinci olurken, geçen hafta sonu Neuville üst üste ikinci kez ikincilik elde etti ve Teemu Suninen dördüncü oldu.

Hyundai, Estonya'da Toyota'ya kilometre başına 0.17 saniye kaybettiğini ve takımın test tesisinden faydalandığı Finlandiya'da da benzer bir fark olduğunu hesapladı.

Takım patronu Cyril Abiteboul, üzerinde çalıştığı geliştirmelerin bu farkı kapatabileceğinden emin ve bir sonraki geliştirme Ekim ayına getirilecek.

Haziran ayında Kenya Safari Rallisi'nde yaşanan bir dizi tahrik mili arızasının ardından dayanıklılık sorunlarını ele alması gerektiğini düşünen takımın planları tam olarak belli değil.

Abiteboul, Autosport/Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Mevcut haliyle paketimizin adil bir temsili olduğunu düşünüyorum."

"Sadece geçen yıl attığımız adımdan memnun olmamız gerekiyor. Gelecek için daha fazla adıma ihtiyacımız var."

"Rakamlar yalan söylemez, onlar gerçeklerdir. Kilometre başına 0.17 saniye, muhtemelen elimizdekilerin optimizasyonu ve aynı zamanda biraz zaman alan geliştirmelerle araçta bulmamız gereken hız."

Cyril Abiteboul, Team principal Hyundai World Rally Team

Cyril Abiteboul, Team principal Hyundai World Rally Team

Photo by: McKlein / Motorsport Images

"Fazla ağır olduğumuzu biliyoruz ve biraz arka dengeyi, yani yere basma kuvvetini ve muhtemelen geçmişte sahip olduğumuz son hız avantajını kaybettiğimizi biliyoruz."

"Eminim ki fabrikada sahip olduğumuz tüm konsept ve fikirlerde bahsettiğimiz 0.17 saniyeden çok çok daha fazlası vardır. Mesele bunu araca uygulamanın bir yolunu bulmak ve umarım bunu 2027'den önce yapabiliriz."

"Elbette Ekim'deki şansı değerlendireceğiz. Bu jokerleri nasıl kullanmak istediğimize dair net planlarımız var ama açıkçası, aracı biraz daha dayanıklı hale getirmek için yapmamız gereken işler göz önüne alındığında bu planlar çok sınırlı. Kenya'da yaşadığımız ve tamamen kapsam dışında olmayan sorunları da unutmamamız gerek."

"Aracı hafifletmemiz ve daha hızlı hale getirmemiz gerektiğini biliyoruz, yani yapmamız gereken şeyler bunlar ve tüm bunları yapmak için üç joker çok sınırlı."

"Bu büyük bir hayal kırıklığı çünkü bir fabrikamız, tasarım ofisimiz, üretimimiz ve tüm kaynaklarımız var ama düzenlemeler nedeniyle yapmak istediklerimizi yapamıyoruz. Durum bu." dedi.

Hyundai, sezonun bitimine dört tur kala Takımlar Sıralaması'nda Toyota'nın 67 puan gerisinde yer alıyor.

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WRC takvimi şekilleniyor, Suudi Arabistan 2025 sezonuna sarkacak

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