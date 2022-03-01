Hyundai ve Toyota, WRC hibrit kurallarında değişiklik yapılmasını istiyor

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Her iki üretici de, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen İsveç Rallisi'nde hibrit ünitesindeki arızalar nedeniyle galibiyet için yarışan araçlarını yarıştan çekmek zorunda kaldılar.

FIA'nın yeni hibrit bileşenleri kapsayan kuralları gereğince, araçlar içten yanmalı motorunu kullanarak çalışabilse bile, uyarı ışıkları yanarsa veya bir hibrit ünitede aktif ışıklar yoksa, sürücüler ve takımlar yola devam edemiyorlar.

Bu durumda Rally1 araçları, hibrit tedarikçileri Compact Dynamics ve FIA tarafından izin verilene kadar karantinaya alınıyor.

Hyundai sürücüsü Ott Tanak ve Toyota sürücüsü Elfyn Evans, bu kurallar tarafından zarar gören ilk sürücüler oldular.

Tanak'ın hibrit ünitesinde, ralli lideri Evans'ın sadece 1.1 saniye gerisindeyken kırmızı bir ışık yandı ve Estonyalı, aracı hâlâ sürebilmesine rağmen yarıştan çekmek zorunda kaldı. 2019 dünya şampiyonu, bu durumu "sporda asla olmaması gereken bir şey" olarak değerlendirdi.

Evans da, pazar günü 16. etapta yaptığı kazada hasar alan GR Yaris'ini tamir ettikten sonra sisteminde aktif ışık görülmemesine rağmen benzer bir durumla karşı karşıya kaldı.

Hyundai'den Julien Monces, kuralların, böyle durumların bir daha yaşanmasını engellemek için değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Moncet, Motorsport.com'a, "İlk olarak bu, Ott ve bizim çok sinir bozucuydu."

"İsveç'te ne kadar hızlı olabileceğini biliyorduk. Bu hayal kırıklığına uğrattı. Bence, FIA'nın bazı kuralları yeniden değerlendirmesi konusunda diğer üreticilerle hemfikiriz."

"Hepimiz birlikte çalışmalıyız. Hafta sonunda zaten bir toplantı yaptık ve bunun bir daha olmasını engellemek için kuralları güncellemeliyiz."

"Olabilecekleri düşünmek zorunda olduğunuz için asla kolay değil ama öğreniyoruz. Bunu engellemeliyiz.” dedi.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Toyota WRC takım patronu Jari-Matti Latvala, yeni teknolojide problemler oluşabileceğini ve güvenliğin öneminin farkında olduğunu söyledi ancak hibrit sorunlarının, takımları yarıştan çekilmek zorunda bırakmaması konusunda hemfikir oldu.

Evans, hibrit sorunlar yaşan tek Toyota sürücüsü değildi. Ralli kazananı Kalle Rovanpera da hibrit üniteyi kullanamadı ancak sistem, Fin sürücünün yola devam etmesini sağlayan doğru ışıkları gösteriyordu.

Latvala, Motorsport.com'a, "Şu anda hibrit ünitelerde çok fazla sorun yaşıyoruz."

“Tutarlı olmaları ve bir üreticinin ralliden çekilmesine sebep olmaması gerekiyor. Bu nedenle gelişmeler için hâlâ yer var. FIA'nın bu konuda daha fazla aksiyon almasını umuyoruz."

"Bence, kurallarda bir güncelleme yapılmasını değerlendirmeliyiz. Motor sporlarında teknik problemler ve sorunlar olabileceğini anlıyoruz ama hibrit ünitelerde kendi başımıza yapabileceğimiz hiçbir şey yok çünkü dışarıdan geliyorlar."

"Bizi yarışa devam etmemizi engellememeliler. Kalle'nin ralliyi kazandığını gördük ve hibriti yoktu. Elfyn'in de yoktu ve durmamalıydık. Bence kurallarda bazı güncellemeler yapabiliriz."

"Önceliğimiz güvenlik ancak güvenlik elementlerini koruyarak, araçların devam etmesini sağlayacak şekilde gelişmeler arayabiliriz." dedi.