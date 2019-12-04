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Hyundai ve Toyota, 2020 testlerine bu hafta başlıyor

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Hyundai ve Toyota, 2020 testlerine bu hafta başlıyor
Ekleyen:
, Editör
4 Ara 2019 07:05

Hyundai ve Toyota sürücüleri, 2020 WRC sezonunun hazırlıkları kapsamında bu hafta ilk kez sürüş yapacaklar.

Hem Hyundai hem de Toyota, 2020 sezonunda sürücü kadrolarında çeşitli değişiklikler yaptılar.

Hyundai'da Thierry Neuville, Dani Sordo ve Sebastien Loeb üçlüsüne, 2019 WRC şampiyonu Ott Tanak katılacak.

Toyota ise WRC efsanesi Sebastien Ogier ile anlaştığı gibi, Elfyn Evans ve Kalle Rovanpera ikilisiyle de anlaştı.

Yapılan açıklamaya göre Hyundai testlere perşembe günü itibariyle 2020 Monte Carlo Rallisi hazırlıklarına 4 Aralık Çarşamba günü Fransız Alpleri'nde başlayacak.

Öncelikle Hyundai i20'nin direksiyonuna çarşamba günü Neuville geçecek. Tanak, perşembe günü Hyundai ile ilk sürüşünü yaparken, cuma günü de Sebastien Loeb i20 ile tam gün sürüş yapacak.

Toyota ise 4-10 Aralık tarihleri arasında çalışma yapacak. Takımın testlerine Ogier, Evans ve Rovanpera'ya ek olarak Takamoto Katsuta katılacak.

M-Sport Ford henüz 2020 kadrosunu açıklamadı ve test programı belli değil.

Hyundai Motorsport'un direktörü Andrea Adamo, Tanak'ın i20 ile ilgili deneyimini sabırsızlıkla bekliyor.

İtalyan patron, "Görüşlerini duyacağımız için heyecanlıyız. Ott bu haftadan önce aracı hiç sürmedi ve ilk kez sürüş yapacak. Bu yüzden nasıl hissettiğini anlamak istiyoruz. Hepimiz onunla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz ve aracın direksiyona geçen bir diğer üst düzey sürücü olması harika. Seb de bu sezonun başında bizimle olacak." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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