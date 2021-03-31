Hyundai, Toyota ve M-Sport, WRC'nin hibrit döneminde sporda yer alacak

WRC 2022'den itibaren, ana sınıfı hibrit ünitelere geçiş yapacak. Başlangıçta Hyundai'nin seride devam etmeyeceğine dair şüpheler vardı. Ancak Çarşamba sabahı FIA tarafından yapılan açıklamada, seride yer alan üç üreticinin (Hyundai, Toyota, M-Sport) Compact Dynamics ve Kreisel Electric tarafından finanse edilecek olan ortaklaşa bir sistem geliştireceği duyuruldu.

Bu duyuru, Hyundai'nin de seride devam edeceği anlamına geliyor, ki Koreli üreticinin yönetim kurulunun sporda kalıp kalmamayı tartıştığı tahmin ediliyordu.

FIA'nın açıklamasına göre, Dünya Motor Sporları Konseyi'nden halihazırda onay alan ve yeni güvenlik kafesi için çarpışma testlerinden geçen Rally1 aracı ve sınıfı için yapılan anlaşmanın ana odağı, "güvenlik, maliyet yönetimi ve sürdürülebilirlik" olacak.

Açıklamada, "FIA ve Dünya Ralli Şampiyonası takımları, yeni nesil araçlara entegre edilecek hibrit teknolojinin geliştirilmesine eşit şekilde bağlılık gösteriyorlar."

‘’Ek olarak, FIA, şu anki tek yıllık anlaşmaların aksine, daha istikrarlı, tüm taraflar için planlama olanakları ve pazarlama alanı sağlayacak üç yıllık yenilikçi bir ortaklık modeli sunacak.’’

"Bu model sayesinde 2022'de FIA Dünya Ralli Şampiyonası'na olan katılım dört mevcut yerlik sisteme geçecek ve bunlardan üçü şu anki üreticilere, bir tanesi ise FIA'ya ait olacak." denildi.

WRC car detail Photo by: FIA

Citroen'in 2020 sezonunun başlangıcından önce seriden çekilme kararı alması ve geçen sezon yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle takvimin etkilenmesinden sonra serinin geleceği belirsizdi. Bu anlaşma, seri için önemli bir destek olacak ve aynı zamanda 2016 sonunda Volkswagen'in seriden çekilmesinden bu yana üç üretici arasında yaşanan çekişmenin devamı niteliği taşıyacak.

FIA Başkanı Jean Todt şunları söyledi: "FIA Dünya Ralli Şampiyonası, yeni nesil Rally1 aracıyla beraber oldukça önemli bir dönüm noktasına gelmek üzere."

"Hibrit güç ünitelerine geçiş, otomobil endüstrisinde gerçekleşen son trendleri yansıtıyor ve aynı zamanda sporu daha sürdürülebilir kılıyor."

“Şu anda şampiyonada yer alan her üç markanın da üç yıl daha seride devam edeceği gerçeği, Dünya Ralli Şampiyonası'nın doğru yönde ilerlediğini kanıtlıyor."