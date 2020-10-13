Hyundai teknik ihlal cezası alırken, Sordo galibiyetini korudu

İspanyol pilotun komutasındaki Hyundai i20 Coupe WRC aracının incelenmesi sonucu arka şasi parçasının kuralların belirttiğinden hafif olduğu anlaşıldı. Kuralların izin verdiği minimum ağırlık 9136.5 gram iken araçtaki parça 9112 gramdı.

Sordo’nun takım arkadaşları Ott Tanak, Thierry Neuville ve Hyundai genç sürücü akademisinden Pierre-Louis Loubet’e ait araçlar da incelemeye alındı.

Araçları uzun bir süre parc ferme’de kalmasına rağmen 3 sürücü de kurallar karşısında uygun bulundu.

Hyundai Motorsport, Sordo’nun aracı hakkında FIA Yarış Kuralları’nın 10.3.3’üncü fıkrasını ihlal etmekten 30 bin Euro cezaya çarptırıldı, takım patronu Andre Adamo ise sorunun fabrikada “kalite kontrol hatasından” kaynaklandığını söyledi.

Hyundai’nin cezanın sadece 10 bin Euro’sunu ödemesi gerekiyor, kalanını ise önümüzdeki 12 ay içerisinde benzer bir ihlalden yakalanırsa ödeyecek.

Yazılı kararlarında hakemler: “Hakemler Heyeti, yarışan takımın temsilcisi Bay Andrea Adamo (Takım Patronu) ve Bay Alan Penasse’yi (Takım Müdürü) 11 Ekim 2020 Pazar günü saat 19.40’ta FIA Teknik Delegesi Bay Jerome Touquet ve FIA Baş Taknik Delegesi Bay Karmo Ulusmaa varlığında dinledi.”

“Bay Adamo parçanın kabul edilen homologasyonun altında olduğunu ve inceleme ile ağırlık ölçüm prosedürlerinin kurallara uygun yapıldığını onayladı. Sonrasında bunun bir kalite kontrol hatası olduğunu ve herhangi bir yer ve zamanda yarış avantajı elde etmeye çalışmadıklarını belirtti.”

“6 numaralı araçta (Sordo’nun aracı) arka şasi parçası Cumartesi günü de kontrol edilmiş ve homologasyon dahilindeki ağırlığa uymuştu. Bay Adamo ağırlık kontrolündeki hataları sebebiyle özür diledi.”

Kararın yarış sonucunu etkilememesiyle birlikte Sordo, İtalya Sardinya Ralli’si galibiyetini – WRC’deki 3. galibiyeti – elinde tuttu.