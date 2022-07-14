Hyundai, tedarik zincirindeki gelişmeyi "kabus" olarak nitelendiriyor

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Otomotiv sektörü, ilk olarak COVID-19 pandemisinin zirvesinde ortaya çıkan bilgisayar çipleri ve elektronik bileşenlerde yaşanan kıtlıktan ciddi şekilde etkilendi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından dünya çapında artışa geçen enerji maliyetleri de tedarikçiler için ikinci bir darbe oldu.

Motor sporları sektörünün de yaşananlardan ciddi şekilde etkilendiğini vurgulayan Hyundai takım patronu yardımcısı Julien Moncet, tedarikçilerinin birçoğunun hammadde elde etmekte zorlandığını ve maliyetlerin tedarik zincirinin başını ağrıtacak şekilde arttığını söylüyor.

Sonuç olarak, Hyundai şimdiden bazı bileşenlerin altı aylık teslimat süresiyle karşı karşıya olduğu gelecek sezonu planlıyor.

Autosport'a konuşan Moncet, "Kenya'da oldukça fazla parçaya zarar verdik ve stoklarımızı tekrar artırabileceğimizden emin olmak son birkaç gün içinde ana hedefimizdi."

"Bunun bir kabus olduğunu söyleyebilirim. [Temel malzemelerin eksikliği] gerçekten zor, sadece motor sporlarını değil tüm ekonomiyi etkiliyor."

"Normalde birkaç gün veya birkaç hafta içinde alabileceğimiz parçaların gelmesi birkaç ay, hatta bazı durumlarda daha da uzun sürüyor.

“Gerçekten zor çünkü bazı tedarikçilerin COVID ile sorunları var, bunun dışında Brexit ve Ukrayna'da yaşananların da etkisi büyük."

Dani Sordo, Candido Carrera, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Hyundai Motorsport

“Tedarikçilerin tamamı hammadde sıkıntısı çekiyor, maliyetler uçmuş durumda ve zincir tedarik sürecimizin tamamını gözden geçirmemiz gerekiyor. Tüm bunlar hayatımızı bir hayli zorlaştırıyor."

"Örneğin, altı ay önceden olan gelecek yıl için zaten parçalar üzerinde çalışıyoruz, çünkü şu anda bazı parçaların teslimatı en az altı ay sürmekte."

"Tamamen çılgınlık, gelişim kapasitemiz açısından işler tamamen değişti. Üretim ve ralliler için yeterli parçaya sahip olduğumuzdan emin olmalıyız. Kolay olmadığını söyleyebilirim."

Sorunla mücadele etmek için Moncet, takımın Almanya'daki Alzenau üssünden parça üretimini artırmanın yollarını aradığını söyledi.

Moncet, "Toyota'nın bize göre çok daha fazla şirket içi kapasitesine sahip olduğunu düşünüyorum" diye ekledi. Bu onlar için iyi. Parçaları dışarıdaki tedarikçilerden alamadığınızda başka bir yol bulmanız gerekiyor ve bir yol da iç kapasitemizi arttırmak."

"Üzerinde çalıştığımız bir şey ama bunun için araçlara, insanlara ve zamana ihtiyacımız var, bu iki haftada yapabileceğimiz bir şey değil." dedi.