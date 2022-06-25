Hyundai, Tanak'ın arızasının ardından vites kollarını güçlendirdi

Haberi dinle

Cuma gününün henüz ilk etabında sorun yaşayan ve vites kolunun kırılması nedeniyle vites değiştirirken epey zorlanan Tanak, her ne kadar soruna kendince bir çözüm bulmayı başarsa da 36.4 saniye kaybetti.

İlk etaptan sonraki kısa zaman diliminde, Tanak ve yardımcı sürücüsü Martin Jarveoja, vites kolunun yerine bir bijon cıvatası yerleştirdiler, bu da onlara hiç olmazsa sonraki etabı minimum kayıpla tamamlama şansı verdi.

Autosport'a konuşan Tanak, kariyeri boyunca ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını, ancak panik yapmadığını söyledi.

Tanak, "Panik yapmadım, sadece vites kolunu kaybettikten sonra nasıl devam edeceğimi bulmam gerekiyordu. Panik yapmak sizi asla ileriye götürmez."

“Mücadeleyi bırakmayı asla düşünmedim, sonunda oldukça kolay bir düzeltme oldu. Orta etaplarda pek de mükemmel değildi ama uzun etapta işleri düzeltmeye başladık."

"İlk etapta sorun yaşamak kesinlikle sinir bozucuydu ancak oldukça iyi bir çözüm bulduğumuzu ve zaman kaybının oldukça az olduğunu söyleyebilirim. Safari'de 20 veya 30 saniye büyük bir kayıp değil."

"Rallinin kendisi, diğer sürücüler ve diğer takımlara göre çok daha büyük bir meydan okuma sunuyor." dedi.



Günün kalanında toparlanmayı başaran Tanak, güçlü temposu ve diğer takımların yaşadığı sorunlar sayesinde 11. sıradan 3. sıraya kadar yükseldi ve hasarı oldukça azalttı.

Hyundai takım patron yardımcısı Julien Moncet, öğlen arasında vites kollarını güçlendirmek için harekete geçtiklerini ve Tanak'ın hızlı bir çözüm bulmasından etkilendiğini söyledi.

Autosport'a konuşan Moncet, "Tanak sorun çözme becerisini gösterdi. Aracı tamir etmek için elimizdeki parçalarla destek vermeye çalışıyoruz. İlk deneme o kadar iyi değildi ama ikincisi çok daha iyiydi."

"Öğleden sonra vites kollarını geliştirdik, çünkü bu asla sorun yaşamamamız gereken bir alan. Dün ne yazık ki bir takım hatası yaşandı, ancak sonuç itibariyle Tanak halen podyum mücadelesi veriyor." dedi.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Bastien Baudin / Hyundai Motorsport

Sorun yaşayan tek Hyundai sürücüsü Tanak değildi. Thierry Neuville, önce aracın içine ciddi miktarda toz kaçması nedeniyle güç kaybı yaşadı, sonrasında ise lastik patlattı.

Belçikalı sürücü, ilk günü ralli lideri Kalle Rovanpera'nın 57.5 saniye gerisinde beşinci bitirmeyi başardı.

Autosport'a konuşan Neuville, "Çok zorlayıcı bir gündü, ne yazık ki üç Hyundai'nin hepsi sabah saatlerinde sorun yaşadı, öğleden sonra biraz daha iyiydi."

"Ancak benim için sorunsuz değildi, ciddi anlamda toz vardı, görüş bazı noktalarda sıfıra yakındı ve çok zor nefes alıyordum."

"Açıkçası arka arkaya altı ralli oldu ve yine sorun yaşıyoruz. Kabullenmek her seferinde daha da zorlaşıyor ama diğerleri de pek iyi bir ralli geçirmiyor, bu da bana rallinin bitmediğini ve her şeyin mümkün olduğunu hatırlatıyor.” dedi.