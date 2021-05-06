Hyundai, Tanak ve Neuville ile çok yıllık yeni WRC anlaşması imzaladı

Hyundai, hem Tanak hem de Neuville'i "en yetenekli ve en hızlı sürücülerden ikisi" şeklinde yorumladı ve bu iki isimle yeni kontrat imzalamanın, WRC'deki hedeflerinin açıkça göstergesi olduğunu belirtti.

Koreli üretici, 2014 yılında Almanya Rallisi'ni kazanarak Hyundai'nin WRC'deki ilk galibiyetini elde eden Neuville ve 2019 WRC şampiyonu Tanak'la yeni anlaşma imzalayarak, yeni Rally1 araçlarının gelişimini mümkün olan en verili şekilde yürütebileceğini de düşünüyor.

Takım Patronu Andrea Adamo şunları söyledi: "Yaptığımız çok yıllık anlaşmalarla, Thierry ve Ott ile olan ilişkimizi 2021'in ötesine taşıyacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

"Bu iki yetenekli sürücü ile çalışmaya devam etmek, Dünya Ralli Şampiyonası'nda başarılı olmak adına sahip olduğumuz kararlılığı ve hırsı bir kez daha ortaya koyuyor ve 2022'deki yeni hibrit çağa girerken, Hyundai'nin seriye olan güçlü bağlılığını yineliyor."

“Her ikisi de marka ve ekip için olağanüstü elçiler olduklarını gösterdiler ve 2014'ten bu yana Hyundai Motorsport'a olan sadakati için Thierry'ye ve hem bize hem de çalışmalarımıza güvendiği için Ott'a teşekkür etmek istiyorum. Onlarla işbirliği yapmaya devam etmekten çok memnunuz.

"Yakın gelecekte yeni 2022 Rally1 aracımızın test süreci için önemli bir aşamaya gireceğiz ve artık Thierry ve Ott ile birlikte sorunsuz bir test planı gerçekleştirebiliriz." dedi.

Neuville, Hyundai'yi bir "aile" olarak gördüğünü söyledi ve takımda kalacağı için mutlu olduğunu belirtti. Tanak ise takıma olan inancının tam olduğunu ve birlikte önemli başarılar elde edebileceklerini belirtti.

Hyundai, bu yıl son dönemde olduğu gibi üç araçla yarışıyor ve üçüncü aracı Craig Breen - Dani Sordo ikilisi paylaşıyor.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images