Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Oliver Solberg, İtalya Rallisi ile WRC’ye geri dönüyor
WRC Haberler

Hyundai, Tanak ve Neuville ile çok yıllık yeni WRC anlaşması imzaladı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Hyundai, mevcut sürücüleri Ott Tanak ve Thierry Neuville ile önümüzdeki yılları kapsayan çok yıllık yeni bir kontrat imzaladı.

Hyundai, Tanak ve Neuville ile çok yıllık yeni WRC anlaşması imzaladı

Hyundai, hem Tanak hem de Neuville'i "en yetenekli ve en hızlı sürücülerden ikisi" şeklinde yorumladı ve bu iki isimle yeni kontrat imzalamanın, WRC'deki hedeflerinin açıkça göstergesi olduğunu belirtti.

Koreli üretici, 2014 yılında Almanya Rallisi'ni kazanarak Hyundai'nin WRC'deki ilk galibiyetini elde eden Neuville ve 2019 WRC şampiyonu Tanak'la yeni anlaşma imzalayarak, yeni Rally1 araçlarının gelişimini mümkün olan en verili şekilde yürütebileceğini de düşünüyor.

Takım Patronu Andrea Adamo şunları söyledi: "Yaptığımız çok yıllık anlaşmalarla, Thierry ve Ott ile olan ilişkimizi 2021'in ötesine taşıyacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

"Bu iki yetenekli sürücü ile çalışmaya devam etmek, Dünya Ralli Şampiyonası'nda başarılı olmak adına sahip olduğumuz kararlılığı ve hırsı bir kez daha ortaya koyuyor ve 2022'deki yeni hibrit çağa girerken, Hyundai'nin seriye olan güçlü bağlılığını yineliyor."

“Her ikisi de marka ve ekip için olağanüstü elçiler olduklarını gösterdiler ve 2014'ten bu yana Hyundai Motorsport'a olan sadakati için Thierry'ye ve hem bize hem de çalışmalarımıza güvendiği için Ott'a teşekkür etmek istiyorum. Onlarla işbirliği yapmaya devam etmekten çok memnunuz.

"Yakın gelecekte yeni 2022 Rally1 aracımızın test süreci için önemli bir aşamaya gireceğiz ve artık Thierry ve Ott ile birlikte sorunsuz bir test planı gerçekleştirebiliriz." dedi.

Neuville, Hyundai'yi bir "aile" olarak gördüğünü söyledi ve takımda kalacağı için mutlu olduğunu belirtti. Tanak ise takıma olan inancının tam olduğunu ve birlikte önemli başarılar elde edebileceklerini belirtti.

Hyundai, bu yıl son dönemde olduğu gibi üç araçla yarışıyor ve üçüncü aracı Craig Breen - Dani Sordo ikilisi paylaşıyor.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Oliver Solberg, İtalya Rallisi ile WRC’ye geri dönüyor

Önceki haber

Oliver Solberg, İtalya Rallisi ile WRC’ye geri dönüyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Editör Jason Craig

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Red Bull, Mercedes HPP'den beş isimle daha anlaştı!

1s
2
Formula 1

Verstappen: "Barselona'da normal seviyemize dönmeliyiz"

3s
3
Formula 1

Ferrari, taban güncellemesini İspanya'da kullanmayacak

14 dk
4
Formula 1

Hakkinen: “Max’in ‘ufak hataları’ artık sona ermeli”

3s
5
Formula 1

Formula 1'deki en zengin insanlar kimler?

22s
Son Haberler
Hyundai, Tanak ve Neuville ile çok yıllık yeni WRC anlaşması imzaladı
WRC

Hyundai, Tanak ve Neuville ile çok yıllık yeni WRC anlaşması imzaladı

1s
Oliver Solberg, İtalya Rallisi ile WRC’ye geri dönüyor
WRC

Oliver Solberg, İtalya Rallisi ile WRC’ye geri dönüyor

5 May 2021
M-Sport, Ralli1 WRC aracının ismine henüz karar vermedi
WRC

M-Sport, Ralli1 WRC aracının ismine henüz karar vermedi

29 Nis 2021
Fourmaux, Portekiz Rallisi'nde de M-Sport'la sürüş yapacak
WRC

Fourmaux, Portekiz Rallisi'nde de M-Sport'la sürüş yapacak

28 Nis 2021
Latvala: "Hibrit kit geri alınsa da, 2022 aracını geliştiriyoruz"
WRC

Latvala: "Hibrit kit geri alınsa da, 2022 aracını geliştiriyoruz"

27 Nis 2021
Son Videolar
2021 Hırvatistan Rallisi: Güç etabı 01:51
WRC
26 Nis 2021

2021 Hırvatistan Rallisi: Güç etabı

2021 Hırvatistan Rallisi: 17 - 19. etaplar 01:51
WRC
26 Nis 2021

2021 Hırvatistan Rallisi: 17 - 19. etaplar

Hırvatistan Rallisi'nde zafer Ogier'in oldu 01:16
WRC
26 Nis 2021

Hırvatistan Rallisi'nde zafer Ogier'in oldu

2021 Hırvatistan Rallisi: 13 - 16. etaplar 01:51
WRC
26 Nis 2021

2021 Hırvatistan Rallisi: 13 - 16. etaplar

2021 Hırvatistan Rallisi - 9. ve 12. etaplar 01:51
WRC
24 Nis 2021

2021 Hırvatistan Rallisi - 9. ve 12. etaplar

Daha fazlası
Jason Craig
Loeb, yardımcı sürücüsüyle neden ayrıldığını açıkladı
Dakar

Loeb, yardımcı sürücüsüyle neden ayrıldığını açıkladı

Oliver Solberg, İtalya Rallisi ile WRC’ye geri dönüyor İtalya Rallisi
WRC

Oliver Solberg, İtalya Rallisi ile WRC’ye geri dönüyor

M-Sport, Ralli1 WRC aracının ismine henüz karar vermedi
WRC

M-Sport, Ralli1 WRC aracının ismine henüz karar vermedi

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: Red Bull, Mercedes HPP'den beş isimle daha anlaştı!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Red Bull, Mercedes HPP'den beş isimle daha anlaştı!

Verstappen: "Barselona'da normal seviyemize dönmeliyiz"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Barselona'da normal seviyemize dönmeliyiz"

Ferrari, taban güncellemesini İspanya'da kullanmayacak
Formula 1 Formula 1

Ferrari, taban güncellemesini İspanya'da kullanmayacak

Hakkinen: “Max’in ‘ufak hataları’ artık sona ermeli”
Formula 1 Formula 1

Hakkinen: “Max’in ‘ufak hataları’ artık sona ermeli”

Formula 1'deki en zengin insanlar kimler?
Formula 1 Formula 1

Formula 1'deki en zengin insanlar kimler?

Alonso: "Basın, başlangıçta yaşadığım sorunları abartıyor"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Basın, başlangıçta yaşadığım sorunları abartıyor"

Norris ve Ricciardo, Senna'nın yarıştığı McLaren F1 araçlarını kullanacak
Formula 1 Formula 1

Norris ve Ricciardo, Senna'nın yarıştığı McLaren F1 araçlarını kullanacak

Wolff, Lowe’un hız saklama iddialarını reddetti
Formula 1 Formula 1

Wolff, Lowe’un hız saklama iddialarını reddetti

Son Haberler

Hyundai, Tanak ve Neuville ile çok yıllık yeni WRC anlaşması imzaladı
WRC WRC

Hyundai, Tanak ve Neuville ile çok yıllık yeni WRC anlaşması imzaladı

Oliver Solberg, İtalya Rallisi ile WRC’ye geri dönüyor
WRC WRC

Oliver Solberg, İtalya Rallisi ile WRC’ye geri dönüyor

M-Sport, Ralli1 WRC aracının ismine henüz karar vermedi
WRC WRC

M-Sport, Ralli1 WRC aracının ismine henüz karar vermedi

Fourmaux, Portekiz Rallisi'nde de M-Sport'la sürüş yapacak
WRC WRC

Fourmaux, Portekiz Rallisi'nde de M-Sport'la sürüş yapacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.