Hyundai takım patronu, Tanak'ın "aptalca" riksler almasını istemiyor

Tanak ve yardımcı pilot Martin Jarveoja, pazar günkü etaplar öncesinde Dünya Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağına 24,1 saniye farkla liderlik ediyorlar.

İlk altı etapta beş zafer elde eden Tanak'ın önünde, galibiyet için sadece iki etap kaldı ve bunlardan bir tanesi Güç Etabı.

Tanak, eğer galibiyete ulaşabilirse, Monte Carlo Rallisi'ndeki kötü hafta sonunun ardından yeniden şampiyonluk mücadelesine dahil olacak.

Adamo, "Bence Ott'un şu noktada çok fazla risk almaya çalışması aptalca olur."

"Ott'un lider olduğunu ve Thierry'nin podyuma döndüğünü düşündüğümüzde, bizim için kötü bir gün olmadığını söylemeliyim."

"Sahip oldukları performansı görmek güzeldi." dedi.

Tanak, sadece bir etap zaferi elde edebildiği öğleden sona etaplarında, temelde lastikleri yönettiğini ve aracı sorunsuz şekilde bitiş çizgisine getirmeye odaklandığına dikkat çekti.

Tanak, "Sahip olduğumuz tüm lastikleri çıkardık ve kullandık. Bundan ötürü bu öğleden sonra onları yönetmek, durumun üstesinden gelmek ve hata yapmamakla ilgiliydi."

"Bu sabah hâlâ biraz zorluyorduk ve öğleden sonrayı hasarsız atlatmak çok önemliydi."

“Son etap lastik için oldukça zorluydu ve evet, bizim için kolay geçmedi. Ancak etapta herhangi bir risk almaya gerek yoktu. Yani bitişe gelmek önemliydi." dedi.

Tanak'ın takım arkadaşı Thierry Neuville, günün son etabında etkileyici bir performans gösterdi ve Tanak'tan 12.3 sn daha hızlı bir zaman kaybetti. Bu performansla Neuville, 2. sıradaki Rovanpera ile farkı 1.8 sn'ye kadar düşürmüş oldu.

Bu hafta üçüncü Hyundai i20 WRC ile yarışan Craig Breen, podyum mücadelesinin yarım dakika gerisine düşerken, Ogier'in ralli dışı kalması, Hyundai ile ilk defa WRC'de mücadele eden Oliver Solberg'in işine yaradı ve bu sayede Solberg 6. sıraya yükselmiş oldu.

Genç Solberg'in ilkrallisiyle ilgili ilgili soruya Adamo, “Onu boş bir WRC otomobilimiz olduğu için ralliye getirme kararı almadık. Bunu yaptık çünkü onun başarılı olabileceğini düşündük. Elbette, [ralliden] önce bana sorsaydınız, ikinci etaptan itibaren yaptığı şeyleri yapabileceğine dair asla bahse girmezdim."

"Sadece ralli boyunca giderek hızlanmasını beklediğimi söylerdim. Zaten çok hızlı başlamasına rağmen giderek hızlanıyor." yanıtını verdi.