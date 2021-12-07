Hyundai, takım patronu Andrea Adamo ile yollarını ayırdığını açıkladı

Hyundai'nin Dünya Ralli Şampiyonası'nın yanı sıra FIA WTCR, Pure ETCR ve müşteri yarışları programlarının başında yer alan isim olan Adamo, kişisel sebeplerden ötürü görevinden ayrıldı.

Günlük faaliyetlerini, yeni bir atama gerçekleşinceye kadar, şirketin başkanı Scott Noh üstlenecek ve ilgili departmanların patronları kendisine destek olacak.

2015'in Aralık ayında Hyundai'ye katılan Adamo, markaya geldiği günden bu yana bir dizi başarı yakaladı. Bunlar arasında hem 2018 hem de 2019'da kazandıkları FIA WTCR şampiyonluğuna ek olarak, 2019 ve 2020'de WRC'de kazandıkları takımlar şampiyonluğu yer alıyor.

Adamo, "Hyundai Motorsport'ta geçirdiğim altı yıldan sonra, Takım Patronu olarak mevcut görevimi bırakmam konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya vardık."

"Kıskanılacak bir Müşteri Yarışı departmanı kurmaktan, hem WTCR hem de WRC'de arka arkaya kazandığımız şampiyonluklara kadar başardığımız bütün şeylerle büyük gurur duyuyorum. Yapının geleceği için en iyisini diliyorum.” dedi.

Bu şoke edici açıklama, Thierry Neuville ve yardımcı sürücü Martijn Wydaeghe'nin 2022 Hyundai i20 WRC aracıyla yaptığı büyük kazadan birkaç gün sonra geldi.

Takım, Adamo'nun ayrılığına yönelik duyurunun, mevcut programlar üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağının altını çizdi.

Teemu Suninen, Mikko Markkula, Hyundai 2C Competition Hyundai i20 Coupe WRC Photo by: Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport