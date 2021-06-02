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WRC Haberler

Hyundai, Solberg'in WRC programını yeniden düzenleyecek

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Oliver Solberg'in, her ne kadar COVID-19 protokolleri nedeniyle Sardunya Rallisi'ni kaçırmış olsa da, bu yıl en az bir rallide daha yer alacak.

Hyundai, Solberg'in WRC programını yeniden düzenleyecek

2003 WRC şampiyonu Petter'in oğlu Oliver, babasının COVID-19'a yakalanmadan önce Sardunya Rallisine katılacaktı. Fakat babasının virüse yakalanmasından ötürü Oliver'in kendisini 14 gün karantinada tutması gerekiyordu.

19 yaşındaki genç sürücü, Şubat ayındaki Arctic Finlandiya Rallisi'ne katılmış ve nispeten hatasız bir sürüş ortaya koymuştu.

Motorsport.com'a konuşan Hyundai patronu Andrea Adamo, henüz bir ralli seçmeseler de genç sürücünün bu yıl bir rallide daha yer alacağını söyledi.

Oliver'ın bu yıl başka bir rallide daha yer alıp almayacağı sorulduğunda Adamo, "Evet, adım adım durumun nasıl olacağını göreceğiz."

"Elbette bu çok gerçekten kaçırılmış önemli bir fırsat ve bu beni gerçekten çok üzüyor çünkü bu bizim kontrolümüzün ötesinde olan bir şey."

"O hızlı bir sürücü. Sahip olduğu tutkuyu, özveriyi ve tüm bu şeylere olan yaklaşımını gördüğünüzde, onunla çalışmanın güzel bir şey olduğunu söylemeliyim ve bu benim çok hoşuma gidiyor."

“Rol yapan bazı çocuklar gibi değil. Çok alçakgönüllü, ekip çalışmasına yatkın ve herkes tarafından seviliyor.” cevabını verdi.

Sardunya Rallisi, Cuma günü başlayacak.

Oliver Solberg, Hyundai

Oliver Solberg, Hyundai

Photo by: Oliver Solberg

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Tanak, WRC sezonunun geri kalanı için “iyi bir beklentiye” sahip

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Pilotlar Oliver Solberg
Takımlar Hyundai Motorsport
Editör Tom Howard

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