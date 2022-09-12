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Hyundai: "Safari Rallisi'nden çıkardığımız derslerin faydasını gördük"

Sezona kötü başlayan ve özellikle Safari Rallisi'nde her şeyi paramparça ettiklerini düşünen Hyundai, buradan çıkardıkları dersler sayesinde Yunanistan'da domine olabildiklerini düşünüyor.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Altay Gök
Hyundai: "Safari Rallisi'nden çıkardığımız derslerin faydasını gördük"
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2022'de Rally1 kuralları kapsamında devam edip etmeyeceklerine geçen sezonun geç bir noktasında karar veren Hyundai, sezonun ilk kısmını araca alışmaya çalışarak geçirdi.

Takım bir diğer zararı da takım patronu Andrea Adamo'nun "kişisel sebeplerden ötürü" istifa etmesinden aldı, tüm faktörler bir araya gelince takım ilk 7 ralliden sadece 1 zafer (İtalya Rallisi, Ott Tanak) çıkarabildi.

Ancak sezon ilerledikçe rakiplerine yetişmeye başlayan üretici arka arkaya üç ralli kazandı ve üreticiler şampiyonasında da Toyota ile farkı kapatmaya başladı -ancak sürücüler şampiyonası büyük ihtimal Kalle Rovanpera'ya gidecek.

Takım bu sezon dört ralli kazanmış vaziyette -bu da 2017 ve 2019 sezonlarındaki galibiyet rekorunun egale edilmesi anlamına geliyor. Eski şampiyon Tanak, Sardinya, Finlandiya ve Belçika'da zafere ulaşırken, Neuville ise geçen hafta Yunanistan'da bu sezon ilk kez galip geldi.

Bu form yükselişini değerlendiren Hyundai takım direktör yardımcısı Julien Moncet, sezon başlarken takım içi de dahil kimsenin Hyundai'ye "bir kuruş bile" bahis oynamayacağını söyledi.

Yunanistan'da 1-2-3 yaparak tarihi bir sonuç elde etmelerinden ötürü memnuniyetini de belirten Moncet, Haziran ayında Kenya'da yaşadıkları dayanıklılık sorunlarının bu noktaya gelmeleri için referans sağladığını düşünüyor.

Julien Moncet, Deputy Team Director & Powertrain Manager, Hyundai World Rally Team

Julien Moncet, Deputy Team Director & Powertrain Manager, Hyundai World Rally Team

Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Autosport'a konuşan Moncet, "Sezon başlarken organize değildik, hızlı değildik ve dayanıklılık sorunlarıyla karşı karşıyaydık -dolayısıyla bırakın favori olmayı, Monte Carlo'da rekabetçi dahi olamadık."

“Hırvatistan, Portekiz ve Sardinya'dan itibaren uyandık ve gelişmeye başladık -ancak Kenya'da bir kez daha çok gerideydik, bizim için zorlu bir ralliydi ve elimizdeki her şeyi paramparça eden sorunlar yaşadık. Tüm bu sorunlardan önemli dersler de çıkarttık."

"Kenya dönüşü tek düşüncemiz bir sonraki zorlu ralliye, yani Yunanistan'a hazırlanmaktı. Belki Haziran'da yaşadığımız tüm talihsizlikler burada şansımızı döndürdü." dedi.

Tüm dayanıklılık sorunlarına ve takım içi liderlik mücadelelerine rağmen Moncet, Rally1 dönemine zor bir başlangıç yapmalarının ardından ekibinin formunu geri kazanacağına olan inancını asla kaybetmediğini söyledi.

Moncet, "Temel olarak takım eskisi gibi. Geçmişte kazanmayı başardık ve bunu tekrar yapamamamız için hiçbir neden yok."

"Elbette başlangıçta [aracı geliştirmekte] çok geç kaldık. Asıl soru bunu yapıp yapamayacağımız değil, ne zaman [toparlanabileceğimizdi] çünkü herkes çok çalışıyordu."

"Sezon başındaki en kritik zayıflığımız olan dayanıklılık sorunlarını aşmayı başardıktan sonra performans üzerinde çalışmaya başladık ve işte şimdi buradayız."

"Dürüst olmak gerekirse başarının bu kadar erken sürpriz oldu ve üst üste üç galibiyet almak inanılmaz."

"Elbette aracın performansı iyi ama bu hafta sonu gücümüzün ne olduğuna bakarsanız, dayanıklılık olduğunu görürsünüz.

"Yunanistan gibi zorlu bir yerde çok fazla sorun yaşamadık ve bu da fark yaratmamızı sağladı." dedi.

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