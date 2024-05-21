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WRC Portekiz Rallisi

Hyundai, potansiyelini ortaya koyması için Tanak'a yardım etmek istiyor

Takım patronu Cyril Abiteboul'a göre Hyundai, Ott Tanak'ın WRC'deki potansiyelini ortaya çıkarmasına yardımcı olmak için bu ay bazı fikirleri test edecek.

Burhan Güneydaş
Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Bu sezon Koreli üreticiye geri döndükten sonra Tanak, i20 N Rally1'e adapte olmakta zorlandı. Ancak Portekiz'de bu ayın başlarında zafer için mücadele etmesi, ilerleme kaydettiğini gösteriyor.

Portekiz'in çakıllı yollarında kurulum mücadelesiyle başa çıkmanın bir yolunu bulan Tanak, ralliyi kazanan Toyota pilotu Sebastien Ogier'in 7.9 saniye gerisinde sezonun en iyi ikinci derecesini elde etti. Takım arkadaşı ve şampiyona lideri Thierry Neuville'in 31 puan gerisinde yer alan Tanak, 13. etapta lastiğinin patlamasını engelleyebilseydi ralliyi kazanabileceğini düşünüyordu.

Hyundai takım patronu Abiteboul, Tanak'ın performansından memnun kaldı ancak sezonun geri kalanında aracı Tanak'ın isteklerine daha uygun hale getirmek için takım tarafından daha birçok şey yapılabileceğine inanıyor. Hyundai ayrıca 2024 için kalan homologasyon jokerlerini nasıl kullanacağına henüz karar vermedi.

Autsport'a konuşan Abiteboul, "Benzer bir profile sahip yedi rallinin açılışını yaptığımız için onun performansından memnunum. Dolayısıyla, her zaman olmasa da zaman zaman araçla iyi hissetmesi, ileride iyi bir şeyler bekleyebileceğimizi gösteriyor."

"Bize neleri değiştirmek istediğine dair net bir yön verdi ve bu bizim de istediğimiz bir şey. Mühendislik açısından, ne yapmamız gerektiğine dair yeni perspektiflere sahip olmak iyi bir şey ve bunu mümkün olan en kısa sürede yapmaya çalışacağız."

"Bazı fikirlerimiz var, gerçekten de bazı sınırlamalar var ancak yine de fikirlerimiz var ve bunlarla ilgili olarak bazı şeyleri test edeceğiz."

"Bu sene için kullanmak istediğimiz iki jokeri henüz tam olarak netleştiremedik, yani bu konuda biraz esnekliğimiz var."

Photo by: Red Bull Content Pool

"Thierry'nin bu kısıtlamalara rağmen araç kullanabilmesi ilginç ve sanırım bu durum biraz hız kaybetmesine neden oluyor. Ott'un ise Thierry'nin yaptığı şeyi yapamadığını söylemesi, arabada bir sorun olduğunu gösteriyor. Ott'a yardım ederek, Thierry'nin de ekstra bir potansiyel açığa çıkarmasına yardımcı olabileceğine inanıyorum." dedi.

Abiteboul, Tanak'ın özgüven ve hırs eksikliği yaşamadığına, pilottan en iyi verimi almak için takımın üzerinde sorumluluk olduğuna inanıyor.

Abiteboul, "Bu sadece onun kendine olan güvenini arttırmakla ilgili değil, aynı zamanda bizim mekanik çözümlerle gelmemizle de ilgili, böylece aracın nasıl tepki vereceğini daha iyi hissediyor." diye ekledi.

WRC, önümüzdeki hafta yeni bir 48 saatlik yarış programı konseptine sahip Sardinya ziyaretiyle devam edecek.

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