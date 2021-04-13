Hyundai, Portekiz Rallisi'ne katılacağı sürücüleri açıkladı

Her ralli için sürücü kadrosunu özel olarak belirleyen Hyundai Motorsport, 2021 Hırvatistan Rallisi'nin başlamasına yalnızca iki hafta kala Portekiz'de gerçekleştirilecek yarışa katılacak isimleri açıkladı.

Bu yıl şimdiye kadar iki ralli gerçekleştirildi. Bunlardan ilki geleneksel Monte Carlo Rallisi, ikincisi ise Arctic Finlandiya Rallisi'ydi. İki hafta sonra da Hırvatistan Rallisi gerçekleştirilecek.

Takımlar daha sonra Portekiz'e gidecekler.

Takımdan yapılan açıklamaya göre 20-23 Mayıs'ta gerçekleştirilecek rallide, Thierry Neuville ve Marijn Wydaege yine #11 aracın direksiyonuna geçecek. Ott Tanak ve Martin Jarveoja da #8 Hyundai i20 Coupé WRC'yi sürecek.

Üçüncü i20 Coupé WRC'de ise bu sezon ilk kez Daniel Sordo ve Borja Rozada olacak. Aslında Sordo, Monte Carlo Rallisi'ne katılmıştı ancak yardımcı pilotu Carlos Del Barrio'ydu. Şimdi Sordo'nun yardımcı pilotluğunu Rozada üstlenecek.

Sordo, ilk ralliyi beşinci sırada tamamlarken, Arctic Finlandiya Rallisi'nde üçüncü Hyundai i20 Coupe WRC'yi süren Craig Breen dördüncü olmuştu.