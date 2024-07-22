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WRC Letonya Rallisi

Hyundai: "Neuville ve Tanak WRC şampiyonluğu için mücadele etmekte özgür"

Hyundai, takım patronu Cyril Abiteboul'a göre pilotları Thierry Neuville ve Ott Tanak'ın şu anda takım emirlerinden korkmadan Dünya Ralli Şampiyonası için mücadele etmekte özgür.

Tom Howard
Tom Howard
Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Koreli üreticinin iki tam zamanlı pilotu Neuville ve Tanak, geçtiğimiz hafta sonu Letonya Rallisi'nin ardından sezonun bitmesine beş tur kala şampiyonluk yarışında sekiz puanlık bir farka sahipler.

Neuville, ocak ayında Monte Carlo'daki açılış turunu kazandığından beri şampiyonayı lider götürüyor ancak Letonya'daki yüksek hızlı çakıl rallisinde zorlanınca avantajı önemli ölçüde azaldı.

Şampiyonluk yarışı bu kadar ince bir dengeye oturmuşken, Abiteboul sürücülerinin şampiyonluk için birbirleriyle mücadele etmeye devam etmelerini bekliyor.

"Elbette savaşabilirler hatta savaşmak zorundalar. Eğer ikisinden biri savaşmazsa, bu muhtemelen takım veya sürücüler şampiyonasında rakibimize bir pozisyon kaybetmek anlamına gelir ki bu noktada bunu yapmak istemiyoruz."

Podium: Winners Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1, second place Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1, third place Dani Sordo, Candido Carrera, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Podyum: Birinci Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Dünya Ralli Takımı Hyundai i20 N Rally1, ikinci Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai Dünya Ralli Takımı Hyundai i20 N Rally1, üçüncü Dani Sordo, Candido Carrera, Hyundai Dünya Ralli Takımı Hyundai i20 N Rally1

Fotoğraf tarafından: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

"Gelecekte sürücülerimizden birini desteklememiz gerekirse bundan çekinmeyeceğimizi söyleyebilirim, ancak şu anda buna gerek olduğunu düşünmüyorum."

şler bu kadar sıkışıkken, Elfyn çok yakınken ve [Sebastien] Ogier hızlı bir şekilde geri dönerken, sezonun bu noktasında isteyebileceğiniz çok fazla şey olduğunu düşünmüyorum, bu yüzden bu iki sürücümüze mümkün olan en iyi durumu vermek için zorlamaya devam edeceğiz."

Neuville, Letonya'da yol pozisyonu nedeniyle engellenmekten dolayı hayal kırıklığına uğramış olsa da, ilk dünya şampiyonluğuna ulaşma arzusunun azalmasını istemiyor.

"Zorlamaya devam edeceğiz. Şampiyonada hâlâ birinciyiz."

"Açıkçası Letonya'daki Power Stage'de birinci olmayı çok isterdim, ancak koşullar yeterince iyi değildi. Aracı olabildiğince zorlamaya çalışıyordum ve lastiklerin çoğunu kullanıyordum."

Tanak'ın Letonya'da yaşadığı sorunlara rağmen 22 puan toplaması, Estonyalı'nın son tura kadar devam etmesini beklediği şampiyonluk mücadelesinde yer almasını sağladı.

Tanak, "Letonya'daki ralli iyi geçmedi."

"İlk etapta yanlış bir lastik seçimi yaptık ve ardından araçla mücadele ettik. Ancak pazar günü bizim lehimizeydi." dedi.

Hyundai üreticiler şampiyonasında Toyota'nın bir puan önünde liderliğini sürdürüyor.

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