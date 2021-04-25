Hyundai: ''Neuville hâlâ Hırvatistan Ralli'sini kazanabilir''

Andrea Adamo, Pazar günü tamamlanması gereken mesafe göz önüne alındığında, Neuville'in galibiyet fırsatı olduğu görüşünde.

Belçikalı sürücü, yanlış lastik seçimi nedeniyle cumartesi sabahı liderliği kaybetti. Neuville iki sert ve üç yumuşak lastik kullanırken, Sebastien Ogier beş sert Pirelli lastiği kullandı.

Sonuç olarak da, Neuville birincilikten üçüncülüğe düştü. Cumartesi günü öğleden sonraki etapta ise, Ogier'le aralarındaki farkı 19.6'dan, 10.4 saniyeye indirerek yanlış seçimini telafi edebildi.

Toyota sürücüsü Ogier'in, 12.7 millik ‘Mali Lipovec to Grdanjci’ etabı olan 13. etapta sağ ön lastiğinin patlaması da, Neuville'e aralarındaki farkı kapatmak konusunda yardımcı oldu.

Pazar günü Neuville'in durumu tersine döndürüp döndüremeyeceği sorulan Adamo, ''Tabii ki, şansı var ancak yarınki etaplar, son iki gün gördüklerimizden daha farklı olacak.''

''Bence bu sizin için eğlenceli olacak, ancak gerçekçi olmamız gerekirse, hiçbir şeye karar verilmedi.''

''Aralarındaki fark [Ogier, Elfyn, Evans ve Neuville'in] çok yakın, lastik patlaması gibi dış etkenler olmazsa, birbirlerini yakalamaları zor olacak.''

''İmkansız değil, ancak çok zorlu olacak ve yarın yüksek seviyelerde baskıyı ve gerilimi yönetmeleri gerekecek.'' dedi.

Adamo, Pazar günü planlamasının bir parçası olarak, takım emirleri vermeyeceğini söyledi ve 2021 sezonunun üçüncü yarışında da, her puanın üreticiler şampiyonluğunda kritik olacağını söyledi.

''Oyun oynamak için çok erken. Bu durumda, 10 saniye varken, Thierry ve Martijn Wydaeghe'ye geri çekilmelerini söyleyemem.''

''Bu şampiyonluk yarışı, iki başlı bir mücadele olacak ve son ana kadar mücadele etmeden birkaç puan kaybetmeyi göze alamazsınız çünkü birinci ve ikinci yarışın puanlarını ve üçüncüyle dördüncüyü toplarsanız, fark çok olacaktır.''

''Bence denemeliyiz çünkü sezonun ilerleyen zamanlarında bir yerlerde puan kaybettiğimiz için şikayet etmek istemiyorum. Tabii ki, eğer ön taraftakine baskı yaparsanız, bu iyi olacaktır.''