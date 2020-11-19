WRC
WRC
R
WRC
Almanya Rallisi
15 Eki
Canceled
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
29 Eki
Canceled
R
WRC
Japonya Rallisi
19 Kas
Canceled
R
WRC
Ypres Rallisi
19 Kas
Canceled
R
WRC
Monza Rallisi
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
14 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
WRC / Monza Rallisi / Son dakika

Hyundai, Monza Rallisi için Sordo'yu görevlendirdi

paylaşım
yorumlar
Hyundai, Monza Rallisi için Sordo'yu görevlendirdi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Dani Sordo, önümüzdeki ay yapılacak Monza Rallisi'nde Hyundai'nin direksiyonuna geçen isim olacak.

Deneyimli İspanyol sürücü, bu yılki üçüncü WRC mücadelesine 3-6 Aralık tarihleri arasında ünlü İtalya Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Monza pistinin etrafında yer alan etkinlikte çıkacak.

Sordo bu yıl Meksika Rallisi'nde yer aldı ve sonrasında İtalya Rallisi'nde Hyundai'nin direksiyonuna geçti.

Sordo, daha önce Monza Rallisi'ne birden fazla kez katıldı. 2010 ve 2013'te de Citroen DS3'ü sürerken bu etkinliği kazandı. Ayrıca mevcut ekibi Hyundai ile de etkinlikte yer aldı.

Daniel Sordo, Marc Marti, Hyundai i20 WRC, Hyundai Motorsport

Daniel Sordo, Marc Marti, Hyundai i20 WRC, Hyundai Motorsport

Photo by: Luca Rossini/Alessio Morgese

Sordo, son ralli öncesinde şampiyonada yedi puan farkla ilk sırada yer alan Hyundai'ye yardım etmesi amacıyla seçildi.

Hyundai sürücüleri Thierry Neuville ve Ott Tanak, bitime sadece bir yarış kala 24 ve 28 puan geride şampiyonluk savaşı veriyorlar. Monza Rallisi'nde alınabilecek en fazla 30 puan var.

Craig Breen, Hyundai ile Rally Ypres'e katılacaktı ancak ralli iptal edilince bu etkinlikte yer alamadı.

Kubica, 2021'de yeniden ralliye dönebilir

Önceki haber

Kubica, 2021'de yeniden ralliye dönebilir
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Monza Rallisi
Pilotlar Dani Sordo
Takımlar Hyundai Motorsport
Editör Jamie Klein

Çok Okunanlar Bugün

Lowe: "Hamilton, 'Araç mı, pilot mu' tartışmalarına noktayı koydu"
Haber video
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Lowe: "Hamilton, 'Araç mı, pilot mu' tartışmalarına noktayı koydu"

Vettel: "Ferrari ile birbirimizden soğuduk"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Ferrari ile birbirimizden soğuduk"

Red Bull, Verstappen'in ön kanadının yanlış şekilde ayarlandığını doğruladı
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Red Bull, Verstappen'in ön kanadının yanlış şekilde ayarlandığını doğruladı

Raikkonen: "Kartingde yarışmanın maliyeti çılgınca"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Kartingde yarışmanın maliyeti çılgınca"

Racing Point, artık neden Pembe Mercedes değil?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Racing Point, artık neden Pembe Mercedes değil?

Mercedes, Bottas'ın Wuhan'la ilgili sözleri nedeniyle Çinliler'den özür diledi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Bottas'ın Wuhan'la ilgili sözleri nedeniyle Çinliler'den özür diledi

Permane: "Alonso'nun hızı ve adapte olabilme yeteneği inanılmaz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Permane: "Alonso'nun hızı ve adapte olabilme yeteneği inanılmaz"

Türkiye'de kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Türkiye'de kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar

Son Haberler

Hyundai, Monza Rallisi için Sordo'yu görevlendirdi
WRC WRC / Son dakika

Hyundai, Monza Rallisi için Sordo'yu görevlendirdi

Kubica, 2021'de yeniden ralliye dönebilir
F1 Formula 1 / Son dakika

Kubica, 2021'de yeniden ralliye dönebilir

Colin McRae WRC belgeseli yayınlanacak
WRC WRC / Son dakika

Colin McRae WRC belgeseli yayınlanacak

Michele Mouton: Kadın sürücüler, benim yaptığım gibi, yakın zamanda yarış kazanacaklar
Haber video
WRC WRC / Özel Haber

Michele Mouton: Kadın sürücüler, benim yaptığım gibi, yakın zamanda yarış kazanacaklar

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Lowe: "Hamilton, 'Araç mı, pilot mu' tartışmalarına noktayı koydu"

30 dk
2
Formula 1

Racing Point, artık neden Pembe Mercedes değil?

18s
3
Formula 1

Raikkonen: "Kartingde yarışmanın maliyeti çılgınca"

2s
4
Formula 1

Mercedes, Bottas'ın Wuhan'la ilgili sözleri nedeniyle Çinliler'den özür diledi

4s
5
Formula 1

Red Bull, Verstappen'in ön kanadının yanlış şekilde ayarlandığını doğruladı

1s

Son Haberler

Hyundai, Monza Rallisi için Sordo'yu görevlendirdi
WRC

Hyundai, Monza Rallisi için Sordo'yu görevlendirdi

Kubica, 2021'de yeniden ralliye dönebilir
F1

Kubica, 2021'de yeniden ralliye dönebilir

Colin McRae WRC belgeseli yayınlanacak
WRC

Colin McRae WRC belgeseli yayınlanacak

Michele Mouton: Kadın sürücüler, benim yaptığım gibi, yakın zamanda yarış kazanacaklar
WRC

Michele Mouton: Kadın sürücüler, benim yaptığım gibi, yakın zamanda yarış kazanacaklar

Tanak, COVID-19'un 2021 sezonunu etkilemesinden endişe ediyor
WRC

Tanak, COVID-19'un 2021 sezonunu etkilemesinden endişe ediyor

Son Videolar

WRC: İtalya Rallisi 13-14. etaplar 01:48
WRC
11 Eki 2020

WRC: İtalya Rallisi 13-14. etaplar

WRC: İtalya Rallisi 15-16. etaplar 01:51
WRC
11 Eki 2020

WRC: İtalya Rallisi 15-16. etaplar

WRC: İtalya Rallisi 11-12. etaplar 01:48
WRC
10 Eki 2020

WRC: İtalya Rallisi 11-12. etaplar

WRC: İtalya Rallisi 7-10. etaplar 01:48
WRC
10 Eki 2020

WRC: İtalya Rallisi 7-10. etaplar

WRC: İtalya Rallisi 4-6. etaplar 01:48
WRC
10 Eki 2020

WRC: İtalya Rallisi 4-6. etaplar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.