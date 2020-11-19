Hyundai, Monza Rallisi için Sordo'yu görevlendirdi

Deneyimli İspanyol sürücü, bu yılki üçüncü WRC mücadelesine 3-6 Aralık tarihleri arasında ünlü İtalya Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Monza pistinin etrafında yer alan etkinlikte çıkacak.

Sordo bu yıl Meksika Rallisi'nde yer aldı ve sonrasında İtalya Rallisi'nde Hyundai'nin direksiyonuna geçti.

Sordo, daha önce Monza Rallisi'ne birden fazla kez katıldı. 2010 ve 2013'te de Citroen DS3'ü sürerken bu etkinliği kazandı. Ayrıca mevcut ekibi Hyundai ile de etkinlikte yer aldı.

Daniel Sordo, Marc Marti, Hyundai i20 WRC, Hyundai Motorsport Photo by: Luca Rossini/Alessio Morgese

Sordo, son ralli öncesinde şampiyonada yedi puan farkla ilk sırada yer alan Hyundai'ye yardım etmesi amacıyla seçildi.

Hyundai sürücüleri Thierry Neuville ve Ott Tanak, bitime sadece bir yarış kala 24 ve 28 puan geride şampiyonluk savaşı veriyorlar. Monza Rallisi'nde alınabilecek en fazla 30 puan var.

Craig Breen, Hyundai ile Rally Ypres'e katılacaktı ancak ralli iptal edilince bu etkinlikte yer alamadı.