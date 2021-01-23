Hyundai, Monte Carlo performansıyla gurur duymuyor

Monte Carlo'da son güne girilirken en yukarıda yer alan Hyundai sürücüsü 4. sıradaki Thierry Neuville olurken onu bir dakika geriden takım arkadaşlarından Dani Sordo takip ediyor. Neuville, şu an için podyumun 7 sn gerisinde bulunuyor.

Farklı zemin şartlarında etapların bulunduğu ralli heyecanlı bir şekilde başladı. Perşembe günü Hyundai'den Ott Tanak en hızlı isim olsa da Estonyalı pilot Cuma günü yanlış lastik seçimi ve turbo sorunlarıyla 3. sıraya geriledi.

Tanak için sorunlar o noktada bitmedi. Cumartesi günü iki defa lastik patlatan Tanak, 14. sıraya kadar geriledi ve mücadeleye veda etti.

Aracında tek yedek lastiği bulunan Tanak, servis alanına dönmeyi başardı ancak organizatörler jantların birisinde yeteri kadar lastik olmadığı ve o şekilde halka açık yollara çıktığı gerekçesiyle kural ihlali olduğunu belirlediler.

Adamo, "Şu ana kadar yaşananları değerlendirmemiz gerekirse, yaptıklarımızdan gurur duyamayız."

"Bu, göstermeyi umduğumuz tarzda bir ralli performansı değil. Bir kez daha araçları bitişe ulaştırmaya çalıştığımız bir gün oldu."

"Ne yazık ki Ott ve Martin'i iki kez lastik patlattıkları için kaybettik. Dünya Şampiyonası'nda ilk defa Pazar günü katılamayacağımız bir durum oldu. Bu yüzden evlerinde ralliyi izleyenler, Güç Etabı'nda güçlü bir pilotu izleyemeyecekler. Kurallar böyle, buna uymamız gerekiyor."

"Hyundai Motorsport seviyesinde olmayan böyle bir gün için ekleyeceğim pek bir şey yok."

"Yine de geçmişte birçok kez rallinin en sonuna kadar bitmediğini öğrendik. Monte bu sözün amiral gemisidir." dedi.

Pazar günkü etaplar öncesinde Toyota sürücüleri ilk 3 sırada yer alırken Hyundai sürücülerinin tamamı podyum pozisyonlarının dışında bulunuyor.

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