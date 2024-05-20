Hyundai: "Kural değişikliği, 2025 WRC'de 'berbat bir araç' ortaya çıkaracak"

Abiteboul, Hyundai ekibinin 2025 kurallarının bilgisayar simülasyonlarını yaparak hibridin, modifikasyonların ve hava kısıtlayıcının kaldırılmasının mevcut Rally1 aracını nasıl etkileyeceğini görmesinin ardından bu iddialarda bulundu.

Bu, Toyota'nın modifiye edilmiş bir arka kanada sahip olan ve sürücü Elfyn Evans'ın "çok heyecan verici değil" olarak tanımladığı fiziksel bir GR Yaris'i test etmesinin ardından geldi.

Hyundai, Toyota ve M-Sport-Ford, FIA'nın 2025 için teknik kuralları değiştirme niyetine şiddetle karşı çıktı. Nihai kararın 11 Haziran'da yapılacak Dünya Motor Sporları Konseyi'nde açıklanması bekleniyor.

Autosport'a konuşan Abiteboul, "[2025 otomobilini] çok zor bulduk çünkü büyük bir yere basma kuvveti kaybı söz konusu, dolayısıyla otomobilin dengesini büyük ölçüde değiştiriyor."

"Aracın ağırlık dağılımı değişecek, mekanik denge ve aero dengesi büyük ölçüde değişecek."

"Sürmesi oldukça zor bir otomobil olacak ve bu büyük bir endişe kaynağı çünkü günün sonunda optimize edilmiş bir otomobile sahip olduğumuzdan emin olmak gibi bir sorumluluğumuz var."

"Otomobilde bu kadar radikal bir değişiklik yapabileceğinize ve üreticilere tüm paketi yeniden optimize etmek için zaman veya [homologasyon] joker kullanımı açısından fırsat vermeyeceğinize inanmak biraz gülünç."

"Bu nedenle otomobil FIA dünya şampiyonası için optimumun altında bir ürün olacak."

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Dünya Ralli Takımı Hyundai i20 N Rally1 Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

"Sürücülerin bu araçtan çok ama çok mutsuz olduğunu göreceksiniz ve işin güvenlik yönünden bahsetmek istemiyorum ama kontrol edilmesi çok zor olabilir."

"Herkesin 'daha yavaş sür' diyeceğini biliyorum ama yine de arabanın temel karakteristiği yanlışsa, bunun şampiyonanın standartlarına uygun olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden o aracı geliştirmemeye ve şu anda sahip olduğumuz araca odaklanmaya karar verdik." dedi.

Gelecek yıl için teknik bir yol henüz onaylanmamış olsa da, Hyundai kaynaklarını gelecek yıl için mevcut Rally1'i geliştirmeye adamış durumda. Autosport, mevcut Rally1 kurallarının 2027 yılına kadar yürürlükte kalmasının güçlü bir olasılık olduğunu anlıyor.

Abiteboul, "İşe yarayan bir teknik düzenlemeye sahip olduğumuza inanıyorum."

"Hırvatistan'daki farklara bakarsanız, bu akıllara durgunluk veriyor. Motor sporlarında, Performans Dengesi olmayan ve çoğunlukla gelişime açık olan bir kategori için bu kadar az fark sunan başka bir kategori yok."

"Şu anda bizim ve tasarım ofisimiz için zor çünkü çok kısıtlı zamanımız var ve ele almamız gereken çok fazla seçenek var."

"Hibrit, evet ya da hayır, arka kanat, evet ya da hayır ve motorun gücünü kısıtlayıcı ile değiştirecek miyiz, pek çok soru işareti var."

Dani Sordo, Candido Carrera, Hyundai Dünya Ralli Takımı Hyundai i20 N Rally1 Fotoğraf tarafından: Austral / Hyundai Motorsport

"Tasarım ofisinde çalışanlarla konuştuğumda onlardan ne yapmalarını isteyeceğimi bilemiyorum."

"Size söyleyebileceğim şey, şu anda teknik düzenleme açısından tüm olası senaryoları kapsayacak durumda olmadığımızdır."

"Spor için en doğru senaryo ve bizim için en doğru senaryo olduğuna inandığımız şeyi seçtik ve buna odaklandık."

"Çünkü motor sporlarında kaynaklarınızı dağıtmaya başlarsanız, hiçbir şey elde edemeyeceğinizi bilirsiniz." dedi.